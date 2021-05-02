«Биоматериала хватит на футбольную команду»: Как и с кем Лука Сафронов будет улучшать демографию страны

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Сафронов-Затравкин рассказал 5-tv.ru, как и с кем он намерен решать демографические проблемы страны. Оказывается, свой вклад в генофонд РФ он тщательно продумал и даже выбрал девушку, которая ему поможет обрести семью с кучей детишек.

«Президент сказал в своем послании Федеральному Собранию 21 апреля, что ситуация с рождаемостью в стране — она чрезвычайная. И действительно, очень важно сейчас начать об этом говорить и обращать внимание», — считает Лука.

И он начал! Накануне в Москве состоялась уникальная акция, направленная на поддержку рождаемости. Сафронов-Затравкин смог применить в ее рамках свое мастерство пианиста: он отыграл концерт в криохранилище московского репродуктивного банка для самой большой в мире еще не рожденной аудитории — более 250 000 000 000 клеток, находящихся в состоянии специальной заморозки — криоконсервации.

«Слушатели» концерта появятся на свет уже в 2022 году. Артист рад тому, что познакомил их с красивой музыкой в классическом исполнении до встречи с творчеством нелюбимого им рэпера Моргенштерна. Для своего выступления пианист выбрал композицию «Another Brick in the Wall» легендарной группы Pink Floyd. Но и это не все, что готов сделать Лука.

«Во-первых, я занимаюсь популяризацией этого вопроса, во-вторых, я молодой человек у меня есть на примете девушка, и я надеюсь, что однажды, когда я приведу себя в подходящую форму, у нас появятся дети. И хотелось бы, чтобы эта история развивалась, и детей у меня было как можно больше. Также, на всякий случай, я сохранил часть своего биоматериала, которого хватит на большую футбольную команду, включая запасных игроков, в репродуктивном банке», — заявил он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после появления слухов о «тайном сыне» покойной певицы Юлии Началовой, который якобы появился на свет после смерти родительницы с помощью суррогатной матери, произошел целый бум на заморозку яйцеклеток, спермы и эмбрионов среди звезд. Кто же готов завести малышей этим модным (а порой и вынужденным) полуестественным путем? А ведь есть много известных людей, уже имеющих подобный опыт!