Филипп Киркоров с размахом отпраздновал свое 54-летие. В компании друзей по шоу-бизнесу он закатил блистательную вечеринку в столичном ресторане «Сохо». Поп-король в сторис своего Instagram поделился кадрами с торжества.

В числе именитых гостей были его подруга Ольга Бузова, композитор Игорь Крутой, певица Марув, исполнитель Стас Михайлов, модельер Валентин Юдашкин. Также на праздник пришли Александр Буйнов, Валерия и Иосиф Пригожин, Лолита, Анастасия Стоцкая и многие другие. Киркоров посетовал, что в гости не заглянул Николай Басков.

Артиста поздравил также казачий хор, который предложил звезде выпить чарку под традиционное «Многая лета».

«Изначально мы планировали провести вечеринку для 20 человек. Но потом вдруг так захотелось увидеть вас всех. И хотя это не юбилей, не круглая дата, я решил собрать всех, потому что для меня важно было почувствовать семейную обстановку, а вы для меня — семья, несмотря на то, что все занимаетесь разным делом, имеете различные профессии», — заявил именинник после многочисленных тостов.

Сам виновник торжества тоже вышел на сцену и порадовал присутствующих под бурные аплодисменты своими золотыми хитами.

Во второй половине вечера на публике появился еще один именинник — оперный певец Юсиф Эйвазов. Киркоров произнес трогательный тост для своего товарища, а затем они вместе исполнили несколько песен.

Все действо закончилось выносом именинного торта. Его для певца украсили шоколадными логотипами люксовых брендов, которые он очень любит. А верхушку десерта увенчала сахарная фигурка самого Киркорова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Филипп Киркоров в честь Первомая сменил профессию.