Снова без жены: принц Гарри оставил беременную Маркл ради концерта с Лопес

Отрекшийся от титула принц Гарри все чаще выходит в свет без своей супруги Меган Маркл. В очередной раз он оставил беременную дома ради участии в концерте с Дженнифер Лопес. Поклонники членов королевской семьи Британии недоумевают: неужели в их отношениях начался разлад?

Как пишет Daily Mail, внук Елизаветы II накануне посетил благотворительное мероприятие Vax Live в Лос-Анджелесе, посвященное теме коронавируса. К участию допускались лишь вакцинированные гости и зрители. Наряду с певицами Дженнифер Лопес и Селеной Гомес, а также актером Беном Аффлеком Гарри произнес речь о важности вакцинации.

«Препараты от коронавируса должны быть распространены среди всех и повсюду. Мы не можем расслабиться или по-настоящему восстановиться, пока не будет справедливого распределения вакцины во всех уголках мира. Мы не можем себе позволить провалить задачу, поставленную перед нами», — вещал он со сцены.

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По информации издания, изначально Меган Маркл была в списке заявленных гостей. Организаторы анонсировали «важное послание» от обоих членов королевской семьи, касающееся жизни и здоровья людей. Однако актриса проигнорировала концерт. По какой причине — неизвестно.

По некоторым данным, супруга Гарри могла вновь почувствовать себя неважно из-за большого срока беременности. Сам принц этот инцидент никак не комментировал, что заставляет его поклонников тревожиться сильнее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что принц Гарри оставил беременную Меган Маркл ради любимой бабушки, королевы Елизаветы II.