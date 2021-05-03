В сети сообщают о пьяном дебоше лидера петербургской группы The Hatters в Нижнем Новгороде

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Георгий Иванов
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Очевидцы сообщают, что музыканты угрожали работникам и посетителям клуба ножом.

В сети сообщают о пьяном дебоше лидера петербургской группы The Hatters в Нижнем Новгороде

Фото: Instagram @yra_muzichenko

Популярная петербургская рок-группа The Hatters приехала на гастроли в Нижний Новгород, однако оказалась в центре скандала, еще даже не успев дать концерт. В сети появилась информация, что музыканты накануне выступления в одном из клубов города заявились в заведение и устроили там дебош.

Как сообщают очевидцы, участники группы после обильных возлияний за барной стойкой начали вести себя агрессивно и якобы даже угрожать другим посетителям и работникам клуба ножом.

ВКонтакте @gregsnd

«Это чудовище вместе со своей подругой и еще двумя чуваками из своей компании накидались синевы и их пришлось прям выводить почти всем коллективом нашим. Угрожали физической расправой с применением ножа», — рассказал один из очевидцев на своей станице в Twitter.

Позже, как выяснилось, группа все же дала концерт, однако праведный гнев поклонников обрушился на аккаунты коллектива в социальных сетях. При этом, как уверяют пользователи, музыканты «затирают» неугодные комментарии.

ВКонтакте @gregsnd

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-участница «Дома-2» устроила авиадебош и едва не попала на 15 суток за решеткой.

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