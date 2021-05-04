Скончался народный артист России Михаил Багдасаров

Скончался дрессировщик, народный артист России Михаил Багдасаров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росгосцирка.

Причиной смерти стали последствия коронавируса. Артисту было 75 лет.

Факт смерти также подтвердили в Нижегородском государственном цирке. Сообщение об этом опубликовано на странице учреждения в Instagram.

«Скончался Багдасаров Михаил Ашотович. Известный советский, российский артист цирка — дрессировщик хищных животных, создатель многих цирковых программ. Соболезнования семье и близким. Светлая память Михаилу Ашотовичу. Любим, скорбим…» — гласит сообщение

ruscircus.ru

Багдасаров родился в 1945 году в Баку. В цирке служил с 16 лет. В течение девяти лет работал в группе дрессировщицы Маргариты Назаровой. С 1973 году выступал с самостоятельной программой. Багдасаров работал со львами, тиграми, пантерами, ягуарами, леопардами и пумами. Несколько лет он был художественным руководителем Нижегородского Цирка. Его дети — Артур и Карина — известные укротители тигров.

В 1980 году получил звание заслуженного артиста Армянской ССР, с 1997 года носил титул народного артиста России.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как акробат цирка на Фонтанке в Петербурге попал в больницу после падения с качелей.