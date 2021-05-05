Как по группе крови выбрать наиболее подходящий вид спорта?

Увлечение здоровым образом жизни и спортом набирает обороты в современном обществе. Но как выбрать, какой вид нагрузок подходит именно вам? Ученые установили, что помочь в этом вопросе может… группа крови человека. Как пишет издание «Правда.ру», выбор занятий в соответствии с генетическими особенностями способен принести больше пользы и удовольствия.

Тип О (I группа)

Люди с этой группой крови склонны переходить от легких нагрузок к более сложным постепенно. Поэтому им подойдут занятия каратэ, дзюдо или на велотренажере. Заниматься рекомендуется регулярно, но не каждый день. Лучше избегать монотонных видов спорта, иначе можно просто потерять интерес и забросить тренировки.

Тип А (II группа)

Представителям этой категории можно и полезно заниматься спортом ежедневно, оставив себе один день для отдыха. При этом лучше не перегружать себя слишком интенсивными нагрузками. Поэтому им подойдут танцы, стрейчинг, йога или фитнес. Для тех, кто любит коллективные тренировки, подойдут волейбол, гандбол, футбол.

Тип B (III группа)

Люди с этой группой крови лучше всего себя чувствуют в узком сообществе, поэтому для них предпочтительнее индивидуальные тренировки: теннис, плавание, художественная и спортивная гимнастика. Нагружать себя им можно в меру, не перебарщивая — два-три раза в неделю. Занятия лучше чередовать с отдыхом. Также этим любителям спорта подойдут все виды кардионагрузок: интенсивная ходьба, прыжки, бег, езда на велосипеде.

Тип AB (IVгруппа)

Тем, у кого эта группа, повезло — она универсальна. Как правило, ее представители очень выносливы, и могут выбрать любой вид спорта. Но тем из них, кто не любит скорость, а ценит процесс в физических нагрузках, лучше выбрать пилатес, йогу или плавание. Кстати, люди именно с этой группой крови чаще всего становятся именитыми чемпионами.

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