А был ли мальчик? Все о таинственном возлюбленном Анастасии Волочковой

Делиться подробностями личной жизни звезды, не состоящие в браке или крепких отношениях, решаются редко. Исключение, пожалуй, составляет Анастасия Волочкова. Она регулярно хвастается то подарками от своего возлюбленного, то романтическими вечерами, проведенными с ним, но напрочь отказывается раскрывать его личность.

Из-за того, что это продолжается уже не первый год, поклонники балерины подозревают, что таинственный бойфренд — не более чем плод ее фантазии. Составить его портрет из тех «фрагментов», которые периодически выкладывает в сеть Волочкова, увы, не представляется возможным. Однако 5-tv.ru собрал все, что на сегодняшний день известно о мужчине-невидимке.

Точно из уст самой балерины звучало, что его зовут Олег. Предположительно, он занимается бизнесом, но в какой сфере — тайна за семью печатями. Оценить продолжительность отношений пары трудно, так как еще в прошлом году она собиралась за ухажера замуж, потом сообщила о расставании, так и не раскрыв его личину, а затем снова стала делиться «частями тела» возлюбленного. Тот ли самый это Олег или уже новый, фанатам не ясно до сих пор.

«Показывать» своего прекрасного принца Волочкова больше всего любит либо в очень незначительных деталях — руки, ноги, плечо — либо со спины, либо совсем уж откровенно дразня фанатов, закрыв на снимке его лицо сердечком.

Instagram @volochkova_art

Последний раз, когда папарацци удалось застать балерину врасплох с загадочным кавалером, случился не так давно в аэропорту перед вылетом на Мальдивы. По кадру, который разлетелся по сети, можно сказать, что избранник звезды почти с нее ростом, средних лет, темноволосый. Он был одет в джинсы, белую рубашку и мокасины на босу ногу.

Instagram @volochkova_art

Несмотря на многочисленные посты в Instagram, поклонники знаменитости слабо верят в реальное существование ее ухажера. Остается надеяться, что рано или поздно экс-прима Большого раскроет не только его имя…

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Анастасия Волочкова прокатилась верхом на таинственном возлюбленном.