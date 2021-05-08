Безумный петербуржец украл водку и дважды взял заложников, убегая от полиции — видео

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Егор Измалкин
Эксклюзив 2 464

Мужчина угрожал ножом двум женщинам и ребенку.

Фото, видео: Depositphotos / Nomadsoul1; 5-tv.ru

Полиция задержала жителя Петербурга, который пытался украсть бутылку водки из магазина и взял в заложники женщину с ребенком, когда скрывался от правоохранителей.

Как стало известно 5-tv.ru, инцидент случился накануне в магазине на Пискаревском проспекте. Мужчина попытался украсть из супермаркета спиртное и пустился в бега. За ним бросился охранник магазина. Выбежав на улицу, вооруженный ножом похититель, схватил женщину с маленьким ребенком и, приставив к горлу родительницы лезвие, попытался скрыться во дворах.

МВД РФ

Затем мужчина решил отпустить заложницу с малышом и побежал дальше, а потом взял в заложницы еще одну прохожую. В этот момент мимо проезжал полицейский патруль. Стражи порядка оперативно обнаружили злоумышленника и задержали его. Им оказался безработный 32-летний петербуржец, злоупотребляющий алкоголем.

В отношении задержанного возбудили три уголовных дела по статьям «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», «Грабеж» и «Применение насилия в отношении представителя власти».

Ранее 5-tv.ru публиковал видео задержания кемеровчанина с «розочкой», который взял заложницу в ТЦ.

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