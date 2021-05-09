«Он знал, что делал»: отец Гарри одним фото «вычеркнул» Меган Маркл из семьи

Отец принца Гарри — принц Уэльский Чарльз — расставил все точки над «i» в семейном скандале. Своей последней публикацией в Instagram он четко дал понять, что не хочет ни видеть, ни слышать супругу наследника — «вечно недовольную» Меган Маркл.

6 мая сыну Гарри от актрисы исполнилось два года. Проигнорировать событие близкие принца, конечно, не могли. Королева Елизавета II одна из первых поздравила Арчи, пожелав ему счастья, здоровья и успехов в жизни. А вот дедушка малыша оказался немногословным.

Чарльз выложил в соцсетях фото, где позирует на камеру вместе с Гарри и новорожденным в руках. Мамы мальчика на снимке нет вообще. И это при том, что остальные члены монаршей семьи все-таки потрудились найти совместные кадры с Меган.

«С днем рождения», — гласила «сухая» подпись на английском.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Clarence House (@clarencehouse)

Королевский биограф Дункан Ларкомб считает, что публикацию Чарльза стоит воспринять буквально. После голословных обвинений Маркл в адрес Елизаветы II и ее родных принц Уэльский якобы не хочет знаться с невесткой. Поэтому при каждом удобном случае избегает ее упоминания.

«Это был знак от принца Чарльза. Несомненно, у него достаточно ума, чтобы понимать, насколько чувствительна ситуация с младшим сыном и его женой. Я был бы очень удивлен, если бы принц Чарльз не осознавал, что делал, публикуя фото», — поделился биограф наблюдениями с Fabulous.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что скандал в королевской семье произошел из-за откровений Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри. В интервью актриса обвинила родственников в расизме и пожаловалась на травлю с их стороны. Она отмечала, что во дворце ей было настолько некомфортно жить, что порой посещали мысли о смерти. Трагедии удалось избежать якобы только благодаря своевременной эмиграции звезды с супругом и ребенком в США.