Яжмать! Как знак зодиака влияет на манеру воспитания детей?

Многие женщины мечтают лучше понимать своих детей, поэтому с рождения присматриваются за их поведением, читают гороскопы и книги по воспитанию. Но на отношения с ребенком может повлиять и то, к какому знаку зодиака принадлежит сама мамочка.

Доктор астрологии Михаил Левин разделил зодиакальную дюжину по стихиям и объяснил, какие черты присущи каждому ее представителю.

Знаки Земли

Представительницы земных знаков очень заботливые и осмотрительные, им нужно обеспечить своего ребенка всем необходимым. В первую очередь, это материальные блага: дети должны быть сыты, хорошо одеты и ухожены. С возрастом это выливается в гиперопеку, они не могут не вмешиваться в жизнь отпрысков. Слабых духом наследников они попросту подавляют, а вот дети с сильным характером всегда стараются сбежать подальше от чрезмерных проявлений материнской любви.

Тельцы

Тельцы-мамы стараются не потерять связь с ребенком, особенно с дочерью. Они очень дружны с ним, дарят им массу положительных эмоций. Однако оставить в покое своих любимцев не смогут никогда — даже после свадьбы детей мамочка продолжает во все вмешиваться.

Девы

Рожденные под знаком Девы матери окружают ребенка заботой, стараются дать ему все самое лучшее. Парадоксально, но дети этого часто не понимают. Им не хватает ласки и добрых слов, а вот жестов и самопожертвования матерей они просто не замечают.

Козероги

Мамы-Козероги боятся сделать что-то не так. С рождения они выстраивают для ребенка четкий режим, кормят только полезными продуктами и держат малышей при себе. В подростковом возрасте их отпрыски часто чувствуют себя зависимыми и несвободными. Однако такие мамы никогда не давят на детей, те развиваются как личность, быстрее начинают ходить, читать и писать. Давая наследникам так много всего, Козероги часто забывают приласкать малышей. Так что умные, сильные духом дети порой вырастают недолюбленными.

Знаки Воды

Матери из представительниц водных знаков зодиака выходят очень эмоциональными. Они щедро делятся с детьми своей любовью, у тех нет сомнений в обожании со стороны родительниц. Однако такие мамочки порой суетливы, тревожны и беспокойны, часто проверяют детей, переживают из-за ерунды.

Раки

Все Раки стремятся к созданию семьи, любят бывать дома с близкими. Матери из Раков получаются внимательные и нежные. Их дети вырастают добрыми и домашними. При этом женщины часто слишком переживают о развитии детей, их учебе и будущей работе. В итоге наследники могут вырасти с чувством неуверенности в себе, они не всегда умеют разбираться в чувствах к противоположному полу и очень от этого страдают.

Скорпионы

Скорпионы очень страстные и упрямые, так что матери из них получаются крайне эмоциональные. Отлично разбираясь в окружающих, они боятся вреда, который могут причинить их отпрыскам окружающие. Это выливается в желание контролировать все аспекты жизни детей, поэтому те часто испытывают стресс из-за повышенного внимания со стороны матерей. При этом мамы-Скорпионы никогда не откажут своим детям в помощи.

Рыбы

У матерей из числа Рыб часто нет понимания, что ребенок — это отдельная личность, пишет «Лиза». Они считают их продолжением самих себя, вмешиваются в их жизнь или делятся с ними лишними подробностями собственной. От этого порой страдает этическое воспитание их отпрысков. Они рано взрослеют и стремятся познать жизнь — в том числе, и сексуальную ее сторону.

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Знаки Воздуха

Мамочки их числа воздушных знаков умеют выстраивать дружеские отношения со своими детьми. Они общаются с ними на равных, помогают вырасти осознанными личностями. Но из-за такого панибратства их дети часто испытывают нехватку авторитета. Им не хватает дома взрослого — и приходится самим брать на себя эту роль.

Близнецы

Женщины из числа Близнецов умеют быть не мамами, а подружками своим детям, особенно дочерям. Но дети рано перестают просить у них совета, не чувствуя реальной поддержки. Они хорошо общаются друг с другом, но дети постепенно отдаляются от матерей и не ждут помощи в по-настоящему сложных ситуациях.

Весы

Мамы-Весы тоже становятся подругами своим детям. Они помогают дочерям и сыновьям взрослеть в спокойной обстановке, тем легко удается создать собственную семью. А вот если мать растит их сама, то наделяет отпрысков ролью своего эмоционального партнера. С детства дети должны поддерживать мать, выслушивать ее жалобы после неудачного романа.

Водолеи

Женщины, рожденные под знаком Водолея, часто становятся беспощадными матерями. Они ждут подчинения от своих отпрысков, стараются привязать их к себе до конца жизни. Со слабохарактерными наследниками так и выходит — особенно с дочерями. А вот если ребенок бунтует, то конфликтов бывает не избежать. Очень часто сыновья мам-Водолеев вырастают подкаблучниками, любимая женщина становится для них авторитетом.

Знаки Огня

«Огненные» матери дают своим детям свободу — порой слишком много. В итоге те рано взрослеют и становятся самостоятельными. Минус в том, что они не успевают насладиться детством, им не хватает внимания и эмоциональной связи с матерью.

Овны

Мамы-Овны видят детей самостоятельными и умными, а те такими и вырастают. Но они не дают им побыть детьми, часто перекладывают на них обязанности по уборке, готовке и присмотру за младшими братьями и сестрами. Такие женщины часто подстраивают жизнь детей под свою, не стремятся развивать способности отпрысков — на это не хватает времени и сил. В итоге их дети частенько не могут создать собственную семью — у них ослаблено чувство дома, нет понимания, зачем все это нужно.

Львы

Мамы-Львы отождествляют себя со своими детьми. В разговоре они даже говорят про них, используя местоимение «мы». Дети растут ухоженными, воспитанными, они всегда вовремя накормлены, умыты и уложены спать. А вот до «развивашек» у мам-Львов просто не доходят руки.

Стрельцы

Их всех знаков Огня матери-Стрельцы наиболее внимательные по отношению к своим детям. Они помогают развивать их способности, тратят силы и деньги на кружки. В итоге их отпрыски часто опережают сверстников в интеллектуальном плане. А вот эмоции у них развиты плохо, что часто выливается в неудачи на личном фронте, когда дети Стрельцов вырастают.

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