«Во избежание слухов»: Певцов сообщил об уходе Ольги Дроздовой из «Современника»
Народная артистка РФ служила в театре последние 32 года, но была вынуждена его покинуть из-за множества проблем.
Фото, видео: Instagram @dima_pevtsov
Народная артистка РФ Ольга Дроздова ушла из театра «Современник». Об этом сообщил ее супруг — актер Дмитрий Певцов на личной странице в Instagram. 56-летняя актриса служила в этом театре последние 32 года.
«Во избежание слухов, сплетен, недомолвок… 8 мая 2021 года Ольга Дроздова ушла из „Современника“», — написал Певцов.
Народный артист РФ напомнил о ролях, которые Дроздова играла в театре. Это и Шарлотта в «Вишневом саду», Аманда в «Мольере», Александра Павловна в «Анфисе», Дроздова в «Бесах» и многие другие.
Причиной принятого Дроздовой решения был целый комплекс проблем.
«Ольга ушла не из-за смены руководства театра, не из-за малой занятости, не из-за каких-либо внешних причин. Причина — в самой Ольге, которая ушла не из театра, а из актерской профессии, — пояснил Певцов подписчикам. — Серьезная педагогическая деятельность, руководство актерской кафедрой ИСИ, режиссура, а главное, проблемы воспитания 13-летнего сына — все это, естественно, привело к обдуманному шагу — подаче заявления об уходе из театра по собственному желанию».
Певцов уточнил, что у жены не было «никаких трагедий, слез, истерик». Она решила посвятить себя воспитанию единственного ребенка.
«Всему свое время — и из профессии, очевидно, нужно уходить вовремя. Я горжусь своей женой», — резюмировал Певцов.
Свой пост актер сопроводил фотографией Дроздовой с малышом на руках. Им оказался сын их выпускника Дани Епифанцева, которого они в шутку называют «внуком».
Фолловеры Певцова поддержали их с супругой.
«Хорошая роль. С праздником»;
«Талантище и женщина, мать с большой буквы»;
«И это правильно», — написали они в комментариях.
Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов женаты с 1994 года. Их роман начался за три года до этого на съемках картины «Прогулка по эшафоту». Их единственный сын Елисей родился в 2007 году, после 13-ти лет брака. Также у Певцова был сын Даниил от других отношений, но юноша погиб в 2012 году в результате несчастного случая.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что сказал актер Дмитрий Певцов о послании Путина Федеральному собранию.
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