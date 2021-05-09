«Во избежание слухов»: Певцов сообщил об уходе Ольги Дроздовой из «Современника»

|
Анастасия Шадская
1 735

Народная артистка РФ служила в театре последние 32 года, но была вынуждена его покинуть из-за множества проблем.

Фото, видео: Instagram @dima_pevtsov

Народная артистка РФ Ольга Дроздова ушла из театра «Современник». Об этом сообщил ее супруг — актер Дмитрий Певцов на личной странице в Instagram. 56-летняя актриса служила в этом театре последние 32 года.

«Во избежание слухов, сплетен, недомолвок… 8 мая 2021 года Ольга Дроздова ушла из „Современника“», — написал Певцов.

Народный артист РФ напомнил о ролях, которые Дроздова играла в театре. Это и Шарлотта в «Вишневом саду», Аманда в «Мольере», Александра Павловна в «Анфисе», Дроздова в «Бесах» и многие другие.

Причиной принятого Дроздовой решения был целый комплекс проблем.

«Ольга ушла не из-за смены руководства театра, не из-за малой занятости, не из-за каких-либо внешних причин. Причина — в самой Ольге, которая ушла не из театра, а из актерской профессии, — пояснил Певцов подписчикам. — Серьезная педагогическая деятельность, руководство актерской кафедрой ИСИ, режиссура, а главное, проблемы воспитания 13-летнего сына — все это, естественно, привело к обдуманному шагу — подаче заявления об уходе из театра по собственному желанию».

Певцов уточнил, что у жены не было «никаких трагедий, слез, истерик». Она решила посвятить себя воспитанию единственного ребенка.

«Всему свое время — и из профессии, очевидно, нужно уходить вовремя. Я горжусь своей женой», — резюмировал Певцов.

Свой пост актер сопроводил фотографией Дроздовой с малышом на руках. Им оказался сын их выпускника Дани Епифанцева, которого они в шутку называют «внуком».

Instagram @dima_pevtsov

Фолловеры Певцова поддержали их с супругой.

«Хорошая роль. С праздником»;

«Талантище и женщина, мать с большой буквы»;

«И это правильно», — написали они в комментариях.

Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов женаты с 1994 года. Их роман начался за три года до этого на съемках картины «Прогулка по эшафоту». Их единственный сын Елисей родился в 2007 году, после 13-ти лет брака. Также у Певцова был сын Даниил от других отношений, но юноша погиб в 2012 году в результате несчастного случая.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сказал актер Дмитрий Певцов о послании Путина Федеральному собранию.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
74.14
-0.44 89.51
-0.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:19
«Серьезный тандем»: экс-муж Седоковой стал советчиком Тимати в шоу «Холостяк»
10:05
Врач назвал самые бесполезные и опустошающие кошелек рекомендации медиков
9:56
Прямая трансляция Парада в Санкт-Петербурге в честь 76-летия Великой Победы
9:51
Прямая трансляция Парада в Москве в честь 76-летия Великой Победы
9:46
Гений или аутист? Илон Маск признался, что страдает синдромом Аспергера
9:30
В Аравийском море задержали судно с крупной партией оружия

Сейчас читают

Прямая трансляция Парада в Москве в честь 76-летия Великой Победы
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 мая, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 мая
Диетолог рассказала, какой алкоголь наименее вредный

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака