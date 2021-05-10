Поиски пропавшего в лесу главы омского Минздрава возобновлены
Александр Мураховский 7 мая уехал с охотничьей базы в Большеуковском районе на квадроцикле и до настоящего момента не вернулся.
Фото: РИА Новости / Александр Кряжев
Поиски пропавшего в лесу на севере Омской области министра здравоохранения региона Александра Мураховского возобновлены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.
«Поиски возобновились», — отметили в ведомстве.
Ранее от источника 5-tv.ru поступила информация об обнаружении Мураховского, однако данные оказались недостоверными.
7 мая Александр Мураховский отправился на охоту в Большеуковский район и вскоре после этого перестал выходить на связь. Около суток самостоятельные попытки найти чиновника предпринимали его знакомые, после чего сообщили о случившемся в полицию.
В поисках Мураховского принимали участие сотрудники Росгвардии, полиции, МЧС и волонтеры поисковых отрядов. Пропавший министр уехал на шесть километров от базы и застрял в болоте. Он бросил квадроцикл и, предположительно, пошел пешком.
Поскольку мужчина находился в густом лесу, поисковики предполагают, что он заблудился. Для его розыска был задействован вертолет с тепловизором.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что поиски пропавшего в лесу главы омского Минздрава приостановлены до утра.
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