Поиски пропавшего в лесу главы омского Минздрава возобновлены

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Василий Заика
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Александр Мураховский 7 мая уехал с охотничьей базы в Большеуковском районе на квадроцикле и до настоящего момента не вернулся.

Поиски пропавшего в лесу главы омского Минздрава возобновлены

Фото: РИА Новости / Александр Кряжев

Поиски пропавшего в лесу на севере Омской области министра здравоохранения региона Александра Мураховского возобновлены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

«Поиски возобновились», — отметили в ведомстве.

Ранее от источника 5-tv.ru поступила информация об обнаружении Мураховского, однако данные оказались недостоверными.

7 мая Александр Мураховский отправился на охоту в Большеуковский район и вскоре после этого перестал выходить на связь. Около суток самостоятельные попытки найти чиновника предпринимали его знакомые, после чего сообщили о случившемся в полицию.

В поисках Мураховского принимали участие сотрудники Росгвардии, полиции, МЧС и волонтеры поисковых отрядов. Пропавший министр уехал на шесть километров от базы и застрял в болоте. Он бросил квадроцикл и, предположительно, пошел пешком.

Поскольку мужчина находился в густом лесу, поисковики предполагают, что он заблудился. Для его розыска был задействован вертолет с тепловизором.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что поиски пропавшего в лесу главы омского Минздрава приостановлены до утра.

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