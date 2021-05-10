7 мая Александр Мураховский отправился на туристическую прогулку и перестал выходить на связь.

Пропавшего главу омского Минздрава нашли живым

Фото: РИА Новости / Александр Кряжев

Министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского нашли живым спустя трое суток поисков. Об этом сообщил 5-tv.ru источник в правительстве региона. По предварительным данным, чиновник сам вышел к деревне. От госпитализации он отказался. Информация о состоянии главы областного ведомства утоняется. 

Как стало известно 5-tv.ru 7 мая Мураховский отправился на прогулку в лес. а впоследствии перестал выходить на связь. Знакомые мужчины забили тревогу. В течение суток они пытались его разыскать самостоятельно, а после обратились в полицию. 

В ходе поисково-спасательной операции сотрудники МЧС нашли квадрацик в 6,5 километра от базы. По словам очевидцев, глава Минздрава Омской области мог наехать на срубленное дерево, бросить квадроцикл и потеряться всего в 1,5 километра от дороги. По одной из версий, чиновник также мог застрять в болоте. 

 

 

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