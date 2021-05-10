«Столько желчи, что вас жаль»: Киркоров заступился за Бузову перед Гордон после операции

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Карина Бернтгольц
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Поп-король российской эстрады не мог проигнорировать комментарии злопыхателей певицы.

«Столько желчи, что вас жаль»: Киркоров заступился за Бузову перед Гордон после операции

Фото: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова

Операция поющей телеведущей Ольги Бузовой, проведенная накануне, вызвала большой резонанс как среди поклонников знаменитости, так и среди ее звездных коллег. Пока одни жалели оказавшуюся в трудной ситуации знаменитость, другие осуждали ее чрезмерную откровенность и привлечение внимания к своим проблемам.

Не смогла оставить без внимания историю с Бузовой и звездный юрист Катя Гордон.

«Ольга с пиарщиком устроили игру-гадалку: „что за диагноз у Бузовой“ Осталось пообещать приз отгадавшему. Я, пожалуй, его поставлю. Оля заигралась. Оля не чует границ искренности и дешевой игры, пошлости и стиля. Человеку реально плохо и это плохо он тоже продает. Мне ей хочется положить лапух на лоб и отправить на реабилитацию», — написала правозащитница.

 
 
 
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Публикация от Katya Gordon (@katyagordon)

Впрочем, как выяснилось, Ольгу в обиду не даст не только она сама, но и ее звездное окружение. Так, за артистку вступился поп-король российской эстрады Филипп Киркоров. Одним комментарием он тут же поставил на место Катю Гордон.

«Жаль, что вам и другим „кокосовым“ экспертам из вашей палаты не суждено побывать на истинных Королевских праздниках… у нас на столах самая вкусная еда и напитки, а то, что вы ищете у нас нет. Столько зависти, желчи в вашем посте, что прямо жаль вас. И ваш „так называемых пиар“ с постами и привлечением самых цитируемых людей в них — давно неактуальный метод», — возмутился исполнитель.

Instagram @katyagordon

К нему тут же присоединились многие юзеры, которые пожалели Бузову и ужаснулись отсутствием жалости у тех, кто ее оскорбляет.

Тема:
Ольга Бузова
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