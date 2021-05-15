Младшая дочь Данко (Александр Фадеев - настоящее имя) попала в реанимацию. О том, что малышка в больнице, в Instagram рассказала бывшая возлюбленная певца Наталия Устюменко. Женщина предполагает, что у девочки может быть аспирационная пневмония. Однако точный диагноз врачи наследнице звездной пары пока поставить не могут, так как все показатели в норме.

«У доченьки рот пересох… Исследования продолжают проводить. Хрипы почему-то такие сильные, не знаю, что это такое, вообще она у нас хорошо дышит… Помолитесь за здоровье Агафьи!» - обратилась Устименко к подписчикам.

Instagram @agatanevinovata

Экс-избранница Данко также опубликовала видео с девочкой из палаты., которая подключена к капельницам. Мама малышки надеется на лучшее.