«Помолитесь!» — Младшая дочь Данко попала в реанимацию

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Карина Бернтгольц
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Наталья Устименко показала видео из палаты с малышкой.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; Instagram @agatanevinovata

Младшая дочь Данко (Александр Фадеев - настоящее имя) попала в реанимацию. О том, что малышка в больнице, в Instagram рассказала бывшая возлюбленная певца Наталия Устюменко. Женщина предполагает, что у девочки может быть аспирационная пневмония. Однако точный диагноз врачи наследнице звездной пары пока поставить не могут, так как все показатели в норме. 

 «У доченьки рот пересох… Исследования продолжают проводить. Хрипы почему-то такие сильные, не знаю, что это такое, вообще она у нас хорошо дышит… Помолитесь за здоровье Агафьи!» - обратилась Устименко к подписчикам. 

Instagram @agatanevinovata

Экс-избранница Данко также опубликовала видео с девочкой из палаты., которая подключена к капельницам. Мама малышки надеется на лучшее. 

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