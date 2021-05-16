«Хочется пожить подольше»: прикованная к коляске Тарасова о своем состоянии

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Анастасия Шадская
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Проблемы со здоровьем у прославленного тренера начались восемь лет назад после серьезной операции на позвоночнике.

«Хочется пожить подольше»: прикованная к коляске Тарасова о своем состоянии

Фото: РИА Новости / Владимир Вяткин

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова призналась, что ей в 74 года нелегко дается потеря мобильности и необходимость передвигаться на инвалидном кресле. Она оказалась практически постоянно прикованной к коляске после сложнейшей операции на позвоночнике в 2013 году. Несмотря на помощь медиков, заслуженный тренер СССР до сих пор страдает от болей в спине и ногах.

Теперь ей приходится во всем полагаться на свою помощницу Аделину.

«Дни похожи один на другой. Надо выпить таблетку, которую принесла Аделина, поиграть с собакой», — привел слова Тарасовой Starhit.ru.

Большую часть времени Тарасова проводит дома. Однако она не собирается себя хоронить в четырех стенах и выходит в свет. К примеру, она судила «Ледниковый период» и посещала выставку в честь 65-летия театра «Современник» в память о своей подруге — покойной Галине Волчек.

Самая главная проблема Тарасовой из-за ее состояния — невозможность в полную силу работать. А ведь всю жизнь дочь советского хоккеиста и тренера Анатолия Тарасова посвятила фигурному катанию.

Тренерской работой она занималась с 1967 года, неоднократно ее воспитанники принимали участие в международных соревнованиях и Олимпиадах. Кроме того, для многих трансляции фигурного катания ассоциируются с голосом Татьяны Анатольевны.

Недавно Тарасовой пришлось отказаться от поездки на Чемпионат России по фигурному катанию. Несмотря на это, она не намерена сдаваться.

«Покатаемся пока, ну а чего раскисать. Хочется ведь пожить подольше», — заявила тренер.

Ранее 5-tv.ru писал, как Тарасова и Ягудин оценили решение Трусовой уйти от Плющенко к Тутберидзе.

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