«Три причины»: сын Наташи Королевой объяснил, почему отказался жить в США

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Анастасия Шадская
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Архип Глушко провел в штате Флорида три года, но выбрал возвращение в Россию.

«Три причины»: сын Наташи Королевой объяснил, почему отказался жить в США

Фото: Instagram @grek_grex

Сыну Наташи Королевой Архипу Глушко не удалось прижиться в США, так что он выбрал вернуться в Россию. Он объяснил, что не смог найти то, что бы ему нравилось в солнечном Майами — второй родине для многих отечественных звезд.

19-летний наследник певицы и ее мужа-стриптизера Сергея «Тарзана» Глушко провел во Флориде несколько лет, когда учился в школе. Его отправили туда родители, чтобы Архип выучил английский. Он был не один — бабушка по матери Людмила Порывай перебралась туда еще в начале 2000-х. Да и по соседству частенько появлялись знаменитости из РФ, хорошо знавшие семью.

У Архипа нашлось сразу несколько причин уехать.

«Прожив там три года, я понял, что это не мое. По трем причинам: менталитет людей, климат — я не фанат постоянной влажности и 40-градусной жары круглый год, атмосфера», — пояснил он в беседе с сайтом KP.RU.

Но больше всего не нравилась Архипу скука. Флорида в Америке считается «пенсионерским» штатом. Многие перебираются жить в теплый климат в старости, молодежи там часто бывает нечем заняться.

Впрочем, приезжать туда на отдых Глушко-младшему нравится.

«За время проживания во Флориде я завел много знакомых и друзей, поэтому все равно чувствуется какая-то ностальгия и привязка к этому месту», — поделился он.

Сын Наташи Королевой учится в Высшей школе экономики на факультете японистики. Он выучил японский еще до поступления, так что в свободное время подрабатывает репетитором. Кроме того, недавно он начал музыкальную карьеру. Сольные выступления под псевдонимом «Грек» не пользовались большим успехом, а вот появление на сцене с матерью — наоборот. Недавно Архип даже спел с ней дуэтом, а также выпустил римейк хита 90-х «Дельфин и русалка».

Юный Архип — уже жених. Он помолвлен с 20-летней стриптизершей Мелиссой. Мать поддержала сына в намерении жениться — в конце концов, она и сама замужем за представителем этой профессии. Пока что неизвестно, когда молодые сыграют свадьбу. Предположительно, это случится уже летом.

А в сети продолжают спорить на тему того, кто из молодых кого увлек. Оказалось, что Мелисса получает по 800 тысяч рублей в месяц, тогда как Архип довольствуется карманными деньгами от родителей. К тому же, те платят за его обучение по 500 тысяч рублей в год.

Ранее 5-tv.ru писал, как мать Наташи Королевой рассказала историю своей любви.

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