Барановская рассказала правду об отношениях с Борисовым

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Алексей Хитров
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Телеведущая откровенно ответила подписчикам на вопрос, с кем она сейчас занимается любовью.

Фото, видео: Instagram @baranovskaya_tv

Экс-супруга футболиста Андрей Аршавина, телеведущая Юлия Барановская призналась в том, что ее на самом деле связывает с коллегой по цеху Дмитрием Борисовым. Поклонники уже давно приписывают ведущим роман, и вот Барановская решила, наконец, развеять все их сомнения.

«У нас с Димой прекрасные отношения, но романа нет», — сообщила многодетная телезвезда в сторис на своей странице в Instagram.

При этом на вопрос подписчиков, с кем она занимается любовью, Барановская ответила: «С любимым мужчиной».

Instagram @baranovskaya_tv

Помимо Борисова, Барановской в последнее время приписывали романы с другим известным телеведущим Александром Гордоном, а также с поп-исполнителями Кириллом Туриченко и Эмином. Сама телезвезда не скрывает, что находится в отношениях, но публике своего избранника не показывает.

Ранее у Барановской были длительные отношения с футболистом Андреем Аршавиным. Несмотря на рождение троих детей, в 2013 году пара со скандалом рассталась.

Как рассказывал 5-tv.ru, Андрей Аршавин озвучил причины скандалов со своими бывшими женами, заявив, что и Юлия Барановская и Алиса Казьмина использовали его для достижения собственных корыстных целей.

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