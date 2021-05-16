Барановская рассказала правду об отношениях с Борисовым

Экс-супруга футболиста Андрей Аршавина, телеведущая Юлия Барановская призналась в том, что ее на самом деле связывает с коллегой по цеху Дмитрием Борисовым. Поклонники уже давно приписывают ведущим роман, и вот Барановская решила, наконец, развеять все их сомнения.

«У нас с Димой прекрасные отношения, но романа нет», — сообщила многодетная телезвезда в сторис на своей странице в Instagram.

При этом на вопрос подписчиков, с кем она занимается любовью, Барановская ответила: «С любимым мужчиной».

Instagram @baranovskaya_tv

Помимо Борисова, Барановской в последнее время приписывали романы с другим известным телеведущим Александром Гордоном, а также с поп-исполнителями Кириллом Туриченко и Эмином. Сама телезвезда не скрывает, что находится в отношениях, но публике своего избранника не показывает.

Ранее у Барановской были длительные отношения с футболистом Андреем Аршавиным. Несмотря на рождение троих детей, в 2013 году пара со скандалом рассталась.

Как рассказывал 5-tv.ru, Андрей Аршавин озвучил причины скандалов со своими бывшими женами, заявив, что и Юлия Барановская и Алиса Казьмина использовали его для достижения собственных корыстных целей.