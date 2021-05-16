«Было миллиарды раз!» — 74-летняя Васильева сочла секс-домогательства «нормой»

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Виктория Андреева
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Звезда отечественного кино высмеяла интимные откровения Елены Прокловой. Актриса объяснила, кому на самом деле ее коллега обязана своим успехом.

«Было миллиарды раз!» — 74-летняя Васильева сочла секс-домогательства «нормой»

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

Прошло уже несколько недель с того момента, как актриса и телеведущая Елена Проклова призналась миру, что не раз становилась жертвой домогательств. Она сообщила, что впервые с ней это произошло в 12 лет, а с 15 лет ее активно склонял к сексу известный актер. Его имени звезда не назвала, но рыдала и говорила, что с тех пор боится интима. Пожалели селебрити не все.

Народная артистка РФ Татьяна Васильева, в частности, заявила, что не видит ничего необычного в домогательствах. Особенно, если речь идет о шоу-бизнесе. Актриса подчеркнула, что почти каждая звезда сталкивается с принуждением или насилием. Это считается «нормой», если юная красавица хочет построить хорошую карьеру.

«Думаете, я не оказывалась на месте Елены миллиарды раз? Что бы делала я? Что я делаю! Играю!» — откровенно призналась Васильева в эфире шоу «Звезды сошлись».

Актриса напомнила, что Проклова закончила престижный театральный институт и снималась в очень хороших картинах с настоящими профессионалами. Татьяна Григорьевна уверена, что это не счастливая случайность. По ее мнению, если Елена сначала и была жертвой домогательств, то во взрослом возрасте почти наверняка соглашалась на интим сознательно.

«Пока она была маленькая, наверное, это было просто так. Потом стало не просто так — это я гарантирую!!! И за это надо отплачивать», — цитирует Васильеву ФАН.

www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

В интервью Лере Кудрявцевой Елена Проклова призналась: она хочет чтобы ее слова вразумили молодых дарований. Актриса считала, что после ее рассказов девочки станут внимательнее и не будут поддаваться на провокации взрослых озабоченных мужчин.

У Татьяны Васильевой на этот счет совершенно другое мнение. Коллега пострадавшей уверена: теперь молодые особы поймут, что могут добиться всего лишь за ночь в компании солидного человека. По мнению актрисы, теперь девушки будут идти на этот шаг весьма охотно.

«Мы от всех зависим, особенно эта профессия (актерская — Прим. ред.). Она зависима от и до», — заключила звезда кинематографа.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему певица Валерия осудила Елену Проклову за признания в домогательствах. С момента ЧП прошло более 50 лет.

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