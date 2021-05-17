Экс-солистка «ВИА Гры» вслед за Лорак обвинила Меладзе в харассменте

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Егор Измалкин
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По словам Татьяны Найник, продюсер распускал руки, и ей пришлось покинуть группу.

Экс-солистка «ВИА Гры» вслед за Лорак обвинила Меладзе в харассменте

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Продюсера и композитора Константина Меладзе вновь обвинили в домогательствах. После украинской певицы Ани Лорак подобное заявление сделала Татьяна Найник — экс-солистка группы «ВИА Гра».

Она рассказала, что попала в коллектив, когда ей было 23 года. Эту работу ей предложил брат композитора — Валерий Меладзе. Он встретил девушку в аэропорту и отвез в номер отеля, где попросил при нем примерить концертный костюм. После этого они вместе приехали в студию звукозаписи, там продюсер Константин Меладзе рассказывал ей о Лорак.

«В тот же день мы обсудили Ани Лорак, тогда она еще не была так популярна. И я поверхностно ее знала. Он тогда рассказывал: Ани Лорак умоляет меня с ней поработать. Я запомнила это. И через несколько лет с ней это происходит», — рассказала Найник в эфире шоу «Звезды сошлись».

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Артистка также вспомнила случай, который стал для нее первым тревожным звоночком. Однажды Константин Меладзе ее не по-отечески приобнял при прощании — в тот момент девушка очень напряглась. Затем продюсер уехал, но у них началась переписка.

«Я поняла, что со всеми девочками так переписывается. Потом меня вызывает Костя на ковер — что-то ему не понравилось. Он интеллигентно общается. Какое-то странное общение, которое не клеилось. Я так им восхищалась: смотрела как кролик на удава. И он посадил меня к себе на колени. И начал меня хватать за нижнюю часть бедра. Меня скукожило, руки его по мне ходят сильнее и сильнее…», — вспомнила экс-солистка «ВИА Гры.

Через полгода после этого она ушла из коллектива. По ее словам, Константин Меладзе потом называл ее профнепригодной. Следом за ней из группы ушла и Алена Винницкая, которая, по мнению, Найник, также отказала продюсеру в интиме.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Ани Лорак рассказала об условиях работы с Константином Меладзе и намекнула на харассмент с его стороны. На его защиту встал брат — Валерий Меладзе.

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