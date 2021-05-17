Триумф Латинской Америки: как выглядит «Мисс Вселенная-2021»?

Победительницей 69-го международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2021 году стала представительница Мексики Андреа Меса. Об итогах битвы за бриллиантовую корону и почетный титул сообщили в официальном аккаунте события в Twitter.

Главными конкурентками 26-летней Месы стали Мисс Бразилия Жулия Гама, Мисс Доминиканская Республика Кимберли Хименес, Мисс Перу Яник Масета — триумф латиноамериканок разделила вошедшая в пятерку финалисток Мисс Индия Маня Сингх.

Альма Андреа Меса Кармона родилась в городе Чиуауа. Помимо мексиканских, у нее также есть и китайские корни. После окончания университета девушка совмещает работу модели и инженера-программиста. Прежде девушка завоевала титулы «Мисс Мексика» и «Вице-мисс мира» в 2017 году. В 2020-м она победила на конкурсе «Mexicana Universal 2020», получив возможность попасть на «Мисс Вселенная».

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Представительница Мексики прославила родину на самом престижном конкурсе красоты уже в третий раз: до Месы девушки из этой страны завоевывали титул в 1991-м и 2010 годах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Andrea Meza (@andreamezamx)

Конкурс состоялся 16 мая во Флориде. Как известно, из-за пандемии мероприятие было отложено на год. Россию на конкурсе представляла победительница конкурса «Мисс Россия-2019» Алина Санько, однако она не прошла в полуфинал. Ранее титул «Мисс Вселенная» принадлежал представительнице ЮАР Зозибини Тунзи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Andrea Meza (@andreamezamx)

Ранее 5-tv.ru сообщал о пополнении в семье известной российской модели Елены Перминовой. 15 мая она стала мамой в четвертый раз.