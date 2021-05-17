Три миллиона за минуту в постели: Шаляпин сломал кровать Гурченко и обнаружил клад

|
Виктория Андреева
1 243

Певец хотел немного расслабиться с внучкой народной артистки СССР. Но его ждала масса сюрпризов!

Фото, видео: Instagram @shalyapin_official

Певца Прохора Шаляпина то и дело тянет на приключения. В перерывах между концертами он обожает ездить по стране и узнавать что-нибудь новое. Так, недавно артист очутился на даче покойной актрисы и певицы Людмилы Гурченко. По традиции, музыканта ожидало немало сюрпризов.

В дом звезды Шаляпина пригласила хорошая подруга — внучка Людмилы Марковны Елена Королева. Загородный участок селебрити находился в 35 километрах от МКАДа по Киевскому шоссе. Наследница актрисы мечтает сделать из коттеджа музей. Можно сказать, что Прохор стал его первым посетителем.

«Мы находимся в уникальном месте! Это тайная дача Людмилы Марковны. Она скрывала ее от своих добрых родственничков! Это было ее укромное местечко, где хотелось ото всех спрятаться», — делился впечатлениями с поклонниками артист.

Шаляпин с восторгом бродил по дому и осматривал вещицы, оставшиеся от легенды отечественного кинематографа. Поднявшись на второй этаж, он не смог отказать себе в удовольствии немного полежать на кровати, где ранее отдыхала сама Гурченко. Тут и случился первый казус.

Затейник Прохор с такой силой рухнул на постель, что ее основание не выдержало — отломилась ножка, а следом «выпрыгнула» и деревянная половица. Молодые люди посмеялись и начали поправлять кровать, как вдруг перед глазами блеснуло что-то странное…

Instagram @shalyapin_official

Оказалось, под полом Гурченко было спрятано ювелирное украшение — дорогущее кольцо с крупным камнем.

«Это кольцо — явно не бижутерия, и я просто в восторге от него! У Люси был благодетель бизнесмен Игорь Макаров, может быть, это его подарок? Потому что щедрые подарки мог дарить он!» — цитирует внучку Людмилы Марковны «Дни.ру».

«Это просто счастливый случай, как хорошо, что мы съездили на дачу! Кто знает, может быть здесь спрятано и еще что-то! Это же кольцо с бриллиантом — стоит около трех миллионов рублей!» — удивленно вторил Королевой Шаляпин.

Instagram @ellena_korolena

После небольшого отдыха Елена и Прохор отправились на огород. И хоть там селебрити пока ничего не нашли, зато грядки перекопали хорошо. Все-таки мужская помощь в доме неоценима.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему внучка покойной Людмилы Гурченко вынуждена бороться за свое наследство в суде.

Три миллиона за минуту в постели: Шаляпин сломал кровать Гурченко и обнаружил клад

1/8

Instagram @shalyapin_official

2/8

Instagram @shalyapin_official

3/8

Instagram @shalyapin_official

4/8

Instagram @shalyapin_official

5/8

Instagram @shalyapin_official

6/8

Instagram @shalyapin_official

7/8

Instagram @shalyapin_official

8/8

Instagram @shalyapin_official

Читайте также

+16° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
73.70
-0.15 89.91
0.25
Как толковать сновидения разным знакам зодиака?

Последние новости

19:45
Как толковать сновидения разным знакам зодиака?
19:38
Эксперт рассказала о новых способах обмана покупателей на кассе
19:36
Более 450 деятелей мировой киноиндустрии примут участие в международном онлайн-форуме Key Buyers Event
19:31
Дочь Немцова развелась с мужем через пару месяцев после венчания
19:28
Мишустин принял участие в пуске термоядерной установки «Курчатовского института»
19:24
От помады до клещей: Какие опасности таят в себе женские сумочки?

Сейчас читают

Как худеть в соответствии со своим знаком зодиака?
Актриса Наталья Варлей попала в больницу
Какими были первые слова отца Галявиева после стрельбы в казанской школе?
Как звучит голос Сунцова, который стал диктором Парада Победы вместо Хорошевцева

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака