Три миллиона за минуту в постели: Шаляпин сломал кровать Гурченко и обнаружил клад

Певца Прохора Шаляпина то и дело тянет на приключения. В перерывах между концертами он обожает ездить по стране и узнавать что-нибудь новое. Так, недавно артист очутился на даче покойной актрисы и певицы Людмилы Гурченко. По традиции, музыканта ожидало немало сюрпризов.

В дом звезды Шаляпина пригласила хорошая подруга — внучка Людмилы Марковны Елена Королева. Загородный участок селебрити находился в 35 километрах от МКАДа по Киевскому шоссе. Наследница актрисы мечтает сделать из коттеджа музей. Можно сказать, что Прохор стал его первым посетителем.

«Мы находимся в уникальном месте! Это тайная дача Людмилы Марковны. Она скрывала ее от своих добрых родственничков! Это было ее укромное местечко, где хотелось ото всех спрятаться», — делился впечатлениями с поклонниками артист.

Шаляпин с восторгом бродил по дому и осматривал вещицы, оставшиеся от легенды отечественного кинематографа. Поднявшись на второй этаж, он не смог отказать себе в удовольствии немного полежать на кровати, где ранее отдыхала сама Гурченко. Тут и случился первый казус.

Затейник Прохор с такой силой рухнул на постель, что ее основание не выдержало — отломилась ножка, а следом «выпрыгнула» и деревянная половица. Молодые люди посмеялись и начали поправлять кровать, как вдруг перед глазами блеснуло что-то странное…

Instagram @shalyapin_official

Оказалось, под полом Гурченко было спрятано ювелирное украшение — дорогущее кольцо с крупным камнем.

«Это кольцо — явно не бижутерия, и я просто в восторге от него! У Люси был благодетель бизнесмен Игорь Макаров, может быть, это его подарок? Потому что щедрые подарки мог дарить он!» — цитирует внучку Людмилы Марковны «Дни.ру».

«Это просто счастливый случай, как хорошо, что мы съездили на дачу! Кто знает, может быть здесь спрятано и еще что-то! Это же кольцо с бриллиантом — стоит около трех миллионов рублей!» — удивленно вторил Королевой Шаляпин.

Instagram @ellena_korolena

После небольшого отдыха Елена и Прохор отправились на огород. И хоть там селебрити пока ничего не нашли, зато грядки перекопали хорошо. Все-таки мужская помощь в доме неоценима.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему внучка покойной Людмилы Гурченко вынуждена бороться за свое наследство в суде.