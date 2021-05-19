Время денег: в какой день недели нужно отдавать долги, чтобы не разориться?

Все мы любим, когда деньги в нашу жизнь приходят, и крайне неохотно с ними расстаемся. Но не только карточный долг — дело чести; отдавать приходится и финансовый. Мало кто знает, но в этом малоприятном занятии есть нюансы, которые помогут привлечь денежные потоки в вашу жизнь. Для этого отдавать долги нужно по правилам, коих немало. Прежде чем нырять с головой во все приметы и суеверия, стоит разобраться с тем, в какие дни недели лучше расплачиваться по займам, а в какие не стоит.

Понедельник — как известно, день тяжелый. А потому для возврата долгов не подходит. Тот, кто решит расплатиться с кредитором в самом начале недели, рискует навлечь на себя судьбу вечного должника. Лучше потерпеть до подходящего дня, пишет издание Rsute.ru.

Вторник — уже теплее, но пока не горячо. Если это крайний срок, и обстоятельства диктуют свои правила, вернуть долг можно, но нежелательно. Не рекомендуется и занимать в этот день — есть вероятность, что вскоре сами будете просить друзей выручить вас рублем.

Среда — один из самых благоприятных дней для возврата денег. А вот занимать в середине недели не рекомендуется: будете долго и мучительно выбивать из заемщика свои кровные.

Четверг — самый лучший момент, чтобы расплатиться по счетам. Деньги, которые вы отдадите в этот день, вернутся к вам сторицей. Но не следует намеренно раздавать их направо и налево, это правило касается только возврата долгов.

Пятница — неудачное время, чтобы расквитаться с долгами. В конце рабочей недели скапливается негатив, который может передаться с банкнотами другому человеку. Да и деньги «злопамятны» — не простят бывшему хозяину, что сделал их переносчиком отрицательных эмоций.

Суббота — нейтральный день. Можно и давать в долг, и возвращать. Большинство финансовых операций в субботу будут безопасными и не разорят вас.

Воскресенье — последний день недели не подходит для того, чтобы раздавать долги. Вообще лучше воздержаться от лишних манипуляций с деньгами и перенести все дела на следующую неделю.

Помимо временных правил есть ряд примет, которые помогут сберечь свое состояние. Брать деньги лучше крупными купюрами, а отдавать — мелкими. Не стоит совершать передачу денег вечером. Если уж приходится, положите их на стол, а не передавайте из рук в руки.

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