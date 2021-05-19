Звезду фильма «Свадьба в Малиновке» госпитализируют в больницу в Москве

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Светлана Шевченко
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Николай Сличенко недавно проходил лечение, но терапия не помогла.

Звезду фильма «Свадьба в Малиновке» госпитализируют в больницу в Москве

Фото: ТАСС / Гердо Владимир

Врачи приняли решение о госпитализации 86-летнего народного артиста СССР Николая Сличенко в одну из больниц Москвы.

По информации 5-tv.ru, звезда фильма «Свадьба в Малиновке» и художественный руководитель театра «Ромэн» недавно проходил лечение, но терапия не помогла. Сегодня ему была вызвана бригада «скорой помощи» из-за обострения болезни легких. По уточненной информации он находится в отделении реанимации.

Николай Сличенко возглавляет театр «Ромэн» с 1977 года. Является обладателем множества государственных наград и премий, а также с 2001 года является профессором и академиком Международной академии театра. С 1978 года преподает в музыкальном училище имени Гнесиных. Почти 20 лет назад создал Цыганский национальный курс при Театральном институте имени Бориса Щукина.

В его фильмографии такие картины, как «Свадьба в Малиновке», «Военно-полевой романс», «Трудное счастье», «Олеко Дундич».

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