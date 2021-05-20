В песнях Моргенштерна нашли пропаганду наркотиков

В песнях популярного у детей и молодежи рэпера Моргенштерна нашли пропаганду наркотиков. Речь идет сразу о двух его треках. Об этом сообщила член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

Пропаганду запрещенных средств выявила профессиональная экспертиза от ГБУ «Московский исследовательский центр» Москвы. Ее провели в рамках ранее возбужденного административного дела по статье «Пропаганда либо незаконная реклама наркотических средств».

В итоге в двух треках Алишера Валеева (настоящее имя Моргенштерна — Прим. ред.) нашли демонстрацию образа жизни, где в приоритете «богатство» и «наркотики». Эксперты сочли, что это формирует у его аудитории положительное отношение к запрещенным веществам и их употреблению.

Мизулина отметила, что рэпер последовательно пропагандирует наркотики, что может быть опасно для детей и молодежи.

Ранее 5-tv.ru писал, что психолог раскрыл правду о влиянии песен Моргенштерна на детей.