🏅 Игры в Пекине 2022 – Медальный зачет 🏅

Следите за запахом: На каких людей комары нападают чаще всего

|
Георгий Иванов
Георгий Иванов Георгий Иванов журналист Твиттер 2 379

Специалист опроверг миф о пристрастии насекомых к определенной группе крови.

Следите за запахом: На каких людей комары нападают чаще всего

Фото: depositphotos / ZanozaRu

Группа крови человека не является показателем гастрономической ценности для комаров. Об этом рассказал сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский. По словам специалиста, кровососущие насекомые не проводят анализ крови своей жертвы перед тем, как напасть.

«Комары выбирают жертву, полагаясь на свои органы чувств, как и все прочие существа. Для них важен запах, который исходит от человека, и тепло. Если человек активно потеет, то комарам его легче найти», — рассказал эксперт в беседе с РИА Новости.

При этом стоит понимать, что насекомые, обнаружив группу людей, не будут особо привередливы «в еде», а набросятся на всех сразу примерно в равной степени.

«Когда люди идут в группе, например, по лесу или сидят на веранде, пьют чай, то после того, как комары уже нашли группу людей, они не очень выбирают, кого кусать, а кого нет», — добавил Марьинский.

Ранее 5-tv.ru рассказал, для кого укусы комаров могут быть крайне опасны и оказать серьезное негативное воздействие на здоровье.

-3° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 63%
76.17
-0.41 86.27
-0.58
Непроработанные чакры: что означают цифры в дате вашего рождения

Последние новости

1:54
Следите за запахом: На каких людей комары нападают чаще всего
1:35
Валентина Матвиенко назвала дикостью даже мысль о войне с Украиной
1:23
Как выглядит могила Зинаиды Кириенко на Троекуровском кладбище Москвы
0:54
Непроработанные чакры: что означают цифры в дате вашего рождения
0:35
Байден готов воевать и вводить санкции против РФ в случае «нападения» на Украину
0:18
Перемены и борьба: Каким будет 2022 год согласно зороастрийскому гороскопу

Сейчас читают

День Семена и Анны: что нельзя делать 16 февраля
Момент ДТП с Даней Милохиным попал на видео
Гремучая смесь: какие знаки зодиака не подходят друг другу в дружбе, любви и работе
Алкогольный гороскоп: какой вы напиток по знаку зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год