Следите за запахом: На каких людей комары нападают чаще всего

Группа крови человека не является показателем гастрономической ценности для комаров. Об этом рассказал сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский. По словам специалиста, кровососущие насекомые не проводят анализ крови своей жертвы перед тем, как напасть.

«Комары выбирают жертву, полагаясь на свои органы чувств, как и все прочие существа. Для них важен запах, который исходит от человека, и тепло. Если человек активно потеет, то комарам его легче найти», — рассказал эксперт в беседе с РИА Новости.

При этом стоит понимать, что насекомые, обнаружив группу людей, не будут особо привередливы «в еде», а набросятся на всех сразу примерно в равной степени.

«Когда люди идут в группе, например, по лесу или сидят на веранде, пьют чай, то после того, как комары уже нашли группу людей, они не очень выбирают, кого кусать, а кого нет», — добавил Марьинский.

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