Встречают по одежке: Как по фигуре женщины узнать ее характер

Психологи утверждают, что по фигуре женщины с первого взгляда можно узнать ее характер. Предлагаем вам пройти несложный тест и узнать, насколько правильно эксперты определяют черты поведения женщины по ее формам.

«Перевернутый треугольник» (бедра уже, чем плечи)

Женщины с такими фигурами чрезвычайно целеустремлены и уверены в своих силах, уме и способностях. Однако их излишняя напористость и безаппеляционность способны отпугнуть не только недоброжелателей, но и друзей и единомышленниками.

В то же время, несмотря на свою категоричность и даже воинственность, такая женщина может стать верной женой и преданным соратником, если встретит такого же энергичного, целеустремленного и искреннего человека с общими взглядами на жизнь.

«Груша» (бедра шире плеч, выдающаяся попа)

Такой тип фигуры говорит об очень властной натуре. Такая женщина способна заставлять других делать то, что ей нужно. При этом сама она не любит подчиняться и выполнять чьи-либо поручения.

В то же время обладательницы таких фигур, как правило, дерзкие, обаятельные и сексуальные, им ничего не стоит очаровать мужчину, поэтому и поклонников у них обычно множество.

Наряду с этим таким женщинам свойственна капризность, своенравность и стремление контролировать все и всех. Если ей перечить, она способна стать заклятым врагом.

«Прямоугольник» (плечи и бедра примерно одинаковы, талия не выражена)

Такие фигуры характерны для двух типов дам. Первый — это «женщина-друг»: она легко идет на контакт с незнакомцами, быстро становится своей в любой компании, зачастую у нее много друзей среди мужчин.

Второй тип — это очень застенчивые, даже закомплексованные женщины. Они предпочитают одиночество шумным компаниям, с трудом решаются на перемены и активные действия. Также они очень ранимы и обидчивы.

В то же время из женщин с типом фигуры «прямоугольники», как правило, выходят хорошие жены: они не склонны ходить «налево», а в быту прагматичны и ответственны.

«Яблоко» (с лишним весом в области живота)

Подобные фигуры характерны для очень общительных и веселых женщин, которые заражают оптимизмом и жизнелюбием окружающих. Часто таких дам называют душой компании, так как они способны сплотить окружающих своей неуемной энергией.

Поскольку таким женщинам нравится доминировать и вести за собой, рядом с ними обычно находится более спокойный, ведомый мужчина.

Однако фигура «яблоко», как правило, свидетельствует о проблемах с гормональным фоном, а нередко об избытке мужского гормона тестостерона. Поэтому, чтобы нормально зачать и выносить ребенка, может понадобиться гормонотерапия.

«Песочные часы» (узкая талия, примерно одинаковый объем бедер и груди)

Самый гармоничный тип фигуры, который говорит о женственности и гибкости натуры. Такая женщина — без преувеличения мечта любого мужчины, так как рядом с ней он будет чувствовать себя самым сильным, умным и красивым.

Дамы с подобным типом фигуры созданы для любви и семьи, при этом карьера для нее — не главное. В то же время они обладают достоинством, и не дадут собой помыкать.

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