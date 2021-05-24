Атака комаров в Краснодарском крае: можно ли заразиться СПИДом через укус?

Жители российских регионов в последнее время все чаще жалуются на атаку комаров. Особенно тяжко приходится населению Краснодарского края, где, судя по словам местных, настоящее нашествие кровосущих. Десятки насекомых моментально садятся на руки людей - отогнать их довольно трудно.

Сталкиваясь с подобной опасностью, многие боятся подхватить болезни от кропийц. Согласно опросу Росстата, каждый шестой россиянин уверен, что можно подхватить ВИЧ-инфекцию через укус комара. На самом деле многочисленные исследования показали, что ВИЧ (так же как вирусным гепатитом и коронавирусом) таким образом заразиться нельзя, рассказала 5-tv.ru инфекционист-педиатр Елена Акименко.

Во-первых, концентрация вируса в крови зараженного человека очень мала, и комар просто не получает его при укусе. Кроме того, попадая в среду вне человека, вирус погибает. Во-вторых, комары не впрыскивают кровь в тело жертвы, поскольку их хоботок устроен так, что кровь может двигаться только в одном направлении - поступательном.

Однако это не значит, что комары совсем уж безобидны.

«Самое опасное заболевание, передающееся комарами, — малярия. Это самая распространенная из завозных инфекций в России. Она попадает к нам из стран Африки и Юго-Восточной Азии, и характеризуется у пациентов периодической лихорадкой, головной болью, ознобом. Причем они могут начаться как через семь дней, так и через несколько месяцев после инфицирования. Если не начать лечение в первые сутки, может развиться тяжелое заболевание, смертность от которого очень высока», — рассказала Акименко в беседе с 5-tv.ru.

Чтобы обезопаситься от малярии, врач советует перед поездкой на отдых пройти курс химиопрофилактики, которая предотвращает развитие болезни.

Также комары являются переносчиками желтой лихорадки, которая завозится в Россию туристами из тропических районов Африки и Америки. Ее основные симптомы — лихорадка, головная и мышечная боль, однако наиболее опасна она развитием желтухи и кровотечений. Против желтой лихорадки существует вакцина, которую предлагают туристам, выезжающим в районы ее распространения, говорит Акименко.

Заразиться при укусе комара можно и лихорадкой Зика, которая особенно опасна для беременных, так как приводит к выкидышам и преждевременным родам, а у младенцев — к аномалиям центральной нервной системы и микроцефалии.

«Это далеко не полный список заболеваний, которые передают комары. Специфического лечения и профилактики за редким исключением нет, поэтому необходимо использовать инсектициды, москитные сетки и электрофумигаторы», — резюмирует Акименко.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, инфекционист назвал отличия COVID-19 от сезонной аллергии.