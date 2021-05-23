Политик — тоже человек, и ничто человеческое ему не чуждо. Звезды оказывают влияние на его характер и идеологические предпочтения такое же влияние, как и на других людей. Изучение гороскопов политиков — занятие любопытное, дает массу информации для размышления и помогает сделать электоральный выбор более осознанным.

Итак, какими политиками становятся представители разных знаков зодиака?

Овен (21.03. — 20.04)

Политики-Овны — страстные, упрямые и нетерпеливые. Огненная природа этого знака зодиака дает этим людям огромную энергию, сносящую все на своем пути. Овны не любят долгих раздумий и часто рубят с плеча. Им неуютно в роли серых кардиналов. Громкие, яркие, любящие острое словцо Овны умеют увлекать за собой людей. Но их нетерпеливость часто играет с Овнами злую шутку. Увлекшись с головой какой-либо идеей они рискуют побежать совсем не в ту сторону.

Политики-Овны: Карл Великий, Бисмарк, Хрущев, Черномырдин, Коль, Матвиенко.

ТАСС / Синдеев Владимир

Телец (21.04. — 21.05)

Тельцы-политики — соединение бесстрашия, трудоголизма и одержимости. Среди представителей этого знака зодиака много тех, кто посвятил свою жизнь преобразованию общества. Земная природа Тельца делает его несгибаемым и негибким во взглядах. При этом Тельцов нельзя злить — высокий уровень энергии разъяренного Тельца превращает его в несущееся со страшной скоростью пушечное ядро. Среди политиков-Тельцов много диктаторов и революционеров, но свою разрушительную силу такие люди обретают, только если приходят к власти в переломные моменты истории. В мирные времена Тельцы-политики полезны своей любовью к созидательному труду

Политики-Тельцы: Робеспьер, Ленин, Гитлер, Хуссейн, Жириновский.

ТАСС / Владимир Андреев

Близнецы (22.05. — 21.06)

Политики-Близнецы очень любят себя и мечтают оставить несмываемый след в истории. В деле запудривания мозгов электорату нет равных политикам-Близнецам. В этом им помогает быстрый ум, который заодно позволяет обходить конкурентов. Также представители этого знака зодиака любят быть на острие моды и активно пользуются современными технологиями. Некоторые из них обладают даром предвидения, что тоже помогает им быть успешными в управлении обществом.

Политики-Близнецы: Петр I, Марат, Андропов, Трамп, Пашинян, Джонсон.

ТАСС / Hollie Adams

Рак (22.06 — 22.07)

Раки — удачливые и полезные для народа политики. На первый взгляд. Обычно выглядят милыми и человечными, но Раки — это всегда двойное дно. Хорошие эмпаты, но при этом тщательно просчитывают каждый свой шаг. Раки — отличные дипломаты, они могут договориться с кем угодно. Если Рак демонстрирует строптивость и идет на конфликт — это значит такой конфликт ему очень выгоден. Обожают что-нибудь строить, кого-нибудь мирить или наоборот — ссорить и разрушать.

Политики-Раки: Гарибальди, Нахимов, Громыко, Назарбаев, Меркель.

ТАСС / CLEMENS BILAN / POOL

Лев (23.07 — 23.08)

Самый известный политик-Лев — Наполеон Бонапарт. Львы — политики по праву рождения. Сам знак зодиака диктует им стремиться на трон. Политики-Львы обладают невероятным магнетизмом, хотя нередко обладают весьма средними внешними данными. Тем не менее «царская» природа их энергетики считывается «подданными» на раз. Главная задача Льва-политика — не просто получить власть, а стать ее символом, солнцем на небосклоне государства. Львов легко поймать на лесть, это их слабое место. Решения, принимаемые политиком-Львом, основаны исключительно на их картине мира и предпочтениях.

Политики-Львы: Александр Македонский, Наполеон, Боливар, Муссолини, А. Собчак, Клинтон.

ТАСС /Яковлев Александр

Дева (24.08 — 23.09)

Девы, как и Львы, — знак прирожденных политиков. Но это не цари, а канцлеры. Девы обладают замечательными качествами для политической работы на вторых ролях. Им присущи преданность, трудолюбие, скрупулезность, внимательность. Незаменимые свойства для правой руки царя или президента. Но если Девы сами становятся царями-президентами, они тоже требуют от подчиненных преданности и абсолютного подчинения.

Политики-Девы: Иван Грозный, Ришелье, Бэкингем, Цезарь, Кутузов, Дзержинский, Хоннекер.

ТАСС

Весы (24.09 — 23.10)

Взвешенные, рассудительные, не любящие конфликтов, но умеющие вести войну политики. Обладают прекрасными ораторскими способностями и пользуются ими. Умеют ждать и не принимают быстрых решений. Кроме того, Весы-политики преисполнены полезными идеями по преобразованию общества. И у них хватает решимости и упорства доводить свои реформы до конца, их не запугать и не свернуть с пути, если они искренне верят в правильность и своевременность идеи.

Политики-Весы: Дмитрий Донской, Аракчеев, Павел I, Махатма Ганди, Маргарет Тэтчер, Рыжков, Берлускони, Путин.

ТАСС /Климентьев Михаил

Скорпион (24.10 — 22.11)

Скорпионы-политики любят быть в центре внимания, команда — это не про них. Яркие и обаятельные одиночки могут повести за собой толпу, но никогда с ней не смешаются. Скорпион-политик никому не доверяет, даже самым приближенным, и это может стать причиной серьезных изменений в его психике. Скорпионы-политики бывают двух типов: разрушители-революционеры, которым не жалко рубить все под корень, и политики-самоеды, во всех бедах своего народа винящие себя.

Политики-Скорпионы: Троцкий, Орджоникидзе, Колчак, Геббельс, Калинин, Хасбулатов, Примаков, Байден.

ТАСС /TASOS KATOPODIS / POOL

Стрелец (23.11 — 21.12)

Самое главное качество политика-Стрельца — жажда справедливости. Даже в мирное время они несут в себе явные черты полководца и зовут на бой. Умные, решительные, умеющие поставить общественные интересы выше личных, Стрельцы-политики виртуозно вовлекают в свои ряды многочисленных сторонников. Обычно хорошие дипломаты и стратеги. Рвутся к власти столь же сильно, как и Львы, и также любят власть. Обожают возглавлять различные структуры, а лишившись власти, теряют всякий интерес к жизни.

Стрельцы-политики: Суворов, Блюхер, Жуков, Сталин, Брежнев, Макрон.

ТАСС /Мусаэльян Владимир, Песов Эдуард

Козерог (22.12 — 20.01)

Политик-Козерог — это серый кардинал. На передовой Козерогов не встретишь, но они будут руководить, и контролировать ход действий незаметно для всех. Блестящий ум и холодный расчет дают Козерогам прекрасные навыки стратегического планирования. Из Козерогов выходят отличные советники, они могут охватить картину событий со всех и сторон, обладают ретроспективным видением. Могут конструировать нестандартные ходы и схемы.

Политики-Козероги: Александр I, Аденауэр, Ллойд Джордж, Перес де Куэльяр.

ТАСС /imago

Водолей (21.01 — 19.02)

Политики-Водолеи — витают в облаках. Мечтатели и визионеры, они не практичны, зато умеют повести за собой электорат, предложив людям увлекательную идею прекрасного будущего. При этом у них хватает политической воли и интеллекта совершать решительные поступки. Но жить в агрессивной среде долго они не могут. Быстро скисают и теряют свою результативность. Водолеи-политики нередко становятся пешками в чужой игре, а когда приходит время, их легко сталкивают с пьедестала.

Политики-Водолеи: Сухэ Батор, Рейган, Чаушеску, Ельцин, Шеварднадзе.

ТАСС /Adam Davy

Рыбы (20.02 — 20.03)

Рыбы — самый аполитичный знак зодиака. Их характер совершенно не приспособлен к управлению людьми и долгим стрессам. Но когда Рыбы в политику внезапно попадают, то все устраивают по своему разумению, абсолютно не считаясь с общепринятыми условностями. Обычно это происходит в переломные моменты истории, когда царит всеобщее смятение, а основные конкуренты даже не считают Рыб за серьезных игроков. Пока фавориты бьются в непримиримой схватке за власть, Рыбы-политики тихонько проскальзывают мимо и затем выныривают у главного руля.

Политики-Рыбы: Вашингтон, Крупская, Горбачев. Мишустин, Лукашенко.