Подведены итоги «Евровидения-2021»: какое место заняла Manizha?

Певица Manizha (настоящее имя Манижа Сангин) заняла девятое место в финале международного музыкального конкурса «Евровидение», который состоялся в Роттердаме. Представительница России получила 104 балла от профессионального жюри и 100 баллов от зрителей.

Победителем вокального состязания стала рок-группа Maneskin из Италии (524 балла), в тройку лидеров также вошли певица Барбара Прави из Франции (499 баллов, второе место) и группа Gjon's Tears из Швейцарии (432 балла, третье место).

За ними в первой десятке расположились Исландия (378 баллов), Украина (364 балла), Финляндия (301 балл), Мальта (255 баллов), Литва (220 баллов), Россия (204 балла) и Греция (170 баллов). На последней строчке расположилась Великобритания с нулем баллов ровно.

YouTube @ Eurovision Song Contest

Накануне финала Manizha набрала 1% голосов и оказалась на 15-м месте в рейтинге букмекеров, принимающих ставки на результаты «Евровидения». В число потенциальных призеров входили Италия (27%), Франция (20%) и Мальта (13%). Италия и Франция как страны-основательницы конкурса прошли в финал автоматически и их номера стали для зрителей сюрпризом. Мальта прошла полуфинальный этап по итогам честного состязания.

Несмотря на девятое место в финале, запись выступления Манижи на первом полуфинале была безусловным лидером по количеству просмотров пользователей (более восьми миллионов) на официальном YouTube-канале конкурса. Зарубежные журналисты также проявили особый интерес к певице. Европейцы оценили поддержку феминизма и меньшинств в тексте песни Манижи «Russian Woman» («Русская женщина»).

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