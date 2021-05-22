«Пожалуйста, голосуйте за нас!» — как прошло выступление Manizha на «Евровидении»

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Игорь Рязов
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Представительница России выступила в финале международного песенного конкурса под пятым номером.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Soeren Stache

Российская певица Manizha (Манижа Сангин) выступила в финале конкурса «Евровидение-2021», который проходит в Роттердаме в эти минуты.

Артистка, представляющая Россию, исполнила песню «Russian Woman» на арене Ahoy под пятым номером. Зрители встретили одарили певицу бурными аплодисментами.

На сцену Манижа вышла в большом платье, выполненном из тканей, присланных женщинами разных национальностей со всей России. Во время исполнения на экране транслировались видеоролики с женщинами, чьи записи использовались в номере певицы. Среди них — актрисы Чулпан Хаматова и Александра Бортич, певица Татьяна Буланова, учредитель фонда «Вера» Нюта Федермессер. Заметных ошибок на выступлении певица не допустила.

После выступления Манижа опубликовала в Instagram пост, в котором призвала голосовать за нее. Призыв написан только на английском языке, потому что с территории России нельзя голосовать за Манижу. Правила «Евровидения» запрещают зрителям поддерживать конкурсантов от своих стран.

«Пожалуйста! Голосуйте за нас! Наш номер пять!!! Давайте все изменим, потому что перемены — это все мы!» — написала Манижа.

Instagram @manizha

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ролик Манижы с первого полуфинала стал безусловным лидером по просмотрам в YouTube. Однако шансов на победу у нее мало.

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