Manizha потеряла почти все шансы на победу на Евровидении

Певица Manizha потеряла почти все шансы на победу по прогнозам букмекерских контор, принимающих ставки на результаты Евровидения. Информация о ставках на победу регулярно обновляется на официальном сайте музыкального конкурса.

При этом запись выступления Манижы на первом полуфинале безусловный лидер по просмотрам (более восьми миллионов раз) на официальном YouTube-канале конкурса.

Манижа упала в букмекерском рейтинге после второго полуфинала. Сейчас она находится на 15 месте с 1% голосов, а в тройку потенциальных призеров вошли Италия, Франция (по 21%) и Мальта (18%). Италия и Франция как страны-основательницы конкурса прошли в финал автоматически и их номера станут для зрителей сюрпризом, Мальта же честно прошла полуфинальный этап.

euroinvision.com

Критики отмечают, что во втором второй полуфинале участники изо всех сил соревновались в оригинальности. Певица из Сан-Марино Сенит привлекла к сотрудничеству рэпера Фло Райду — и вышла в финал. Наталья Гордиенко (Молдова) взяла самую длинную в истории конкурса ноту (она длилась 17 секунд) и тоже прошла в финал. Номер Гордиенко продюсирует Филипп Киркоров, а текст конкурсной песни написал Михаил Гуцериев.

А вот участники исландской группы Dai og Gagnamagni вообще не вышли на сцену. У одного из них обнаружили COVID-19, вся группа села на карантин, а зрителям показали номер, заранее записанный на репетиции. Но он был настолько хорош, что группа в итоге тоже прошла в финал, пишет Коммерсантъ.

Финал «Евровидения» состоится в субботу, 22 мая, в 22:00 по московскому времени. В России вещателем конкурса в этом году выступает Первый канал.