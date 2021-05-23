Припев про дьявола и шутки про политику: главные скандалы на «Евровидении-2021»

И если знаниям, науке и технологиям в Москве действительно удалось объединить людей из самых разных уголков России и мира. То наши европейские соседи год за годом демонстрируют интересный феномен — песенный конкурс вокруг которого столько скандалов и столько политики, что уже на музыку кажется там никто и не обращает внимание.

«Евровидение» — это уже давно битва политиков, толерантности и бородатых женщин. И про отношение к России тоже говорить не приходится. Хотя в этот раз под музыкальные санкции ЕС попали многие страны. Корреспондент МИЦ «Известия» Надежда Алешкина передает из Роттердама.

Перед финалом в пресс- центре журналисты по традиции поддерживают свои страны. Совсем скоро станет известен победитель этого «Евровидения», которое, кажется, соединило в себе все: и политику, и скандалы, и новые пандемийные условия. Букмекеры пророчили самые высокие оценки Италии, Франции, Мальте и Швеции. Но и к России у экспертов особое внимание. Манижа выступает под пятым номером, она выходит из платья-самовара в рабочем костюме, сбрасывая стереотипы о русских женщинах.

«Мы 18 лет не пели на русском языке на „Евровидении“ и мне приятно, что люди подходят и говорят — вау, русский язык так круто звучит, почему вы раньше не пели на нем», — говорит певица Манижа.

А не пели, потому что времена были совсем другими. Не только у России — у всех неанглоязычных стран стояла задача: понравиться жюри и очаровать западного слушателя. А в этом году многие конкурсанты выступают на своем родном языке. Мировые тренды меняются. Накануне финала к Маниже у зарубежных СМИ повышенный интерес. Песня про сильную женщину особенно понравилась европейцам. И хотя в России ее воспринимают иначе — на Западе в Russian Woman увидели манифест с поддержкой феминизма и меньшинств.

«Она поет о русских женщинах и позиции русских женщин в обществе, но на самом деле это свойственно всем культурам и обществам, так что песня актуальна для всех. Мы, женщины, недооценены, в сравнении с мужчинами», — сказала представительница Хорватии Альбина Грчич

И это объяснимо — «Евровидение» всегда было трибуной для политических высказываний. В этом году на конкурс не пустили белорусов, те в песне неудачно подшучивали над оппозицией, организаторы попросили поменять слова и в итоге просто сняли. К текстам песен внимательно прислушиваются, и если одним разрешают все (как это было с украинской Джамалой с песней про депортацию крымских татар), другим — ничего.

Не утихает скандал и по поводу конкурсантки с Кипра. Припев про дьявола, танцы с чертями. На родине певицы который месяц не утихают протесты. Но на «Евровидении» нет запретных тем, главное не противоречить европейским ценностям.

«Безусловно здесь все учитывается, вот эти вот тренды европейские, какие-то месседжы, тут же толерантность, а вот это вот втирание каких-то половых различий, гендерных различий», — считает музыкальный критик Сергей Соседов.

Смыслы и манифесты каждого «Евровидения» напрямую зависят от западных трендов и геополитической обстановки. Что говорить — сам конкурс создавался для того, чтобы помирить Европу после Второй мировой. Но появились новые вызовы и конфликты. Например — в 1978 году Иордания прервала свою трансляцию, когда стало понятно, что выигрывает Израиль — давний геополитический недруг. В 2009-м Азербайджан требовал переделать заставку участника Армении, возмутили спорные виды Нагорного Карабаха.

На этом Евровидении особенно поддерживают мигрантов. 19 — летний Туссэ представляет Швецию, родом он из Конго.

«Я чувствую гордость, что мы здесь после плохого опыта, что смогли представить свои принимающие страны. В этом много надежды», — говорит конкурсант из Швеции Туссе.

Большую надежду возлагали на этот конкурс Нидерланды, которые только вышли из тотального карантина. Но слоган — «Откройся» по-прежнему звучит насмешливо. Меры безопасности на конкурсе очень жесткие. Артистам запрещены прогулки, встречи и вечеринки. Тесты на коронавирус проводят каждые 48 часов. Командам выдали брелок с маячком, который передает информацию службе безопасности.

Выступления Евровидения XX века подарили миру Аббу, Селин Дион, Хулио Иглесиаса, Тото Кутуньо — их знают и любят во всем мире. Тогда как в наше время слава победителей и участников после конкурса мгновенно проходит. За последние 20 лет наши исполнители смогли пробиться в тройку лучших восемь раз. В 2008-м после второй попытки Дима Билан становится победителем. Нынешний конкурс, по словам музыкальных экспертов, слабейший в истории и еще до результатов голосования погряз в политических скандалах. Но это не важно, главное, что шоу продолжается.