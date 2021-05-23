Остался только крест: могилу Армена Джигарханяна сравняли с землей — фото

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Рита Цветкова
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Народного артиста СССР не стало полгода назад, и, по словам его экс-супруги Виталины Цымбалюк-Романовской, никто из родных не ухаживает за местом захоронения.

Фото, видео: ТАСС / Геодакян Артем; 5-tv.ru

Могилу народного артиста СССР Армена Джигарханяна на Ваганьковском кладбище сравняли с землей. На месте захоронения актера остался только покосившийся деревянный армянский крест и несколько искусственных цветков. Портрет любимца зрителей стоит прямо на земле, прислоненный к кресту.

Фото печального зрелища уже облетело социальные сети. Поклонники не понимают, почему могила прославленного актера и режиссера в таком плачевном состоянии. Стоит отметить, что о запущенности участка на кладбище прежде заявляла бывшая супруга народного артиста Виталина Цымбалюк-Романовская.

5-tv.ru

Не так давно она собрала на территории мусор, расчистила асфальтированную дорожку рядом, после чего рассказала случайно оказавшимся рядом журналистам: она, очевидно, единственный человек, который прибирается на могиле и беспокоится о памяти и достоинстве Джигарханяна.

Актер умер 14 ноября 2020 года в возрасте 85 лет. Причиной смерти стал отказ почек. Известно, что он также страдал диабетом. Похороны состоялись 17 ноября. Армен Борисович был президентом и художественным руководителем Московского драматического театра. Широкой публике он известен по фильмам «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Место встречи изменить нельзя», «Ширли-мырли» и многим другим.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о вражде и взаимных обвинениях бывших жен Джигарханяна — Татьяны Власовой и Виталины Цымбалюк-Романовской. Спустя месяцы после похорон страсти по-прежнему не утихают.

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