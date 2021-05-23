Левша. Собчак показала, как четырехлетний сын учится правописанию — видео

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Алина Потёмкина
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Малыш уверенно выводит печатными буквами слово «трансформер».

Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak

Ксения Собчак хвастается достижениями своего четырехлетнего сына Платона. В сторис Instagram она показала, как малыш учится правописанию — он уверенно сжимает ручку в кулачке и выводит печатные буквы. Чтобы завлечь сына этим процессом, ведущая предложила ему написать название подарка, который обещали ему родители.

«Что тебе мама с папой обещали, если ты все буковки выпишешь? Трансформер!» — говорит Собчак.

Мальчик усердно старался и одержал победу в борьбе с непослушными буквами. Правда, первая «Р» у него получилась вверх ногами, но мама помогла ему исправить эту маленькую оплошность. К слову, пишет Платон левой рукой.

«Ты — мое счастье! Ты молодец у меня!» — похвалила мальчика его звездная мама.

Сын ведущей родился в ноябре 2016 года. Его отец — первый муж Собчак, Максим Виторган. В 2019 году пара развелась, но оба родителя поддерживают отношения ради общего ребенка. Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Виторган собирал для сына самолет.

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