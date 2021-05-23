Умерла вдова Леонида Филатова актриса Нина Шацкая

Заслуженная артистка России Нина Шацкая умерла на 82-м году жизни. Об этом «Эхо Москвы» сообщил актер Ефим Шифрин.

Несколько десятилетий она посвятила сцене Театра на Таганке. Ее первым супругом был известный актер Валерий Золотухин, от брака с которым у нее остался сын Денис.

Вторым и последним мужем Шацкой был актер и режиссер Леонид Филатов. Знаменитости не стало в 2003 году.