Умерла вдова Леонида Филатова актриса Нина Шацкая
| Светлана Шевченко Общество 1 025
Большинству зрителей она запомнилась по ролям в Театре на Таганке и драме ее супруга «Сукины дети».
Фото: Kino-teatr.ru
Заслуженная артистка России Нина Шацкая умерла на 82-м году жизни. Об этом «Эхо Москвы» сообщил актер Ефим Шифрин.
Несколько десятилетий она посвятила сцене Театра на Таганке. Ее первым супругом был известный актер Валерий Золотухин, от брака с которым у нее остался сын Денис.
Вторым и последним мужем Шацкой был актер и режиссер Леонид Филатов. Знаменитости не стало в 2003 году.
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