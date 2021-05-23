Протасевич головного мозга: что грозит задержанному основателю канала Nexta?

Задержанному в аэропорту Минска основателю Telegram-канала Nexta Роману Протасевичу может грозить лишение свободы на срок до 15-ти лет. Об этом сообщили в Следственном комитете Белоруссии.

В Белоруссии Роман Протасевич внесен в список причастных к терроризму. Он проходит обвиняемым по нескольким статьям:

Совершение умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности;

Организация массовых беспорядков;

Организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок;

Эти нарушения могут привести к лишению свободны на срок от трех до 12-15 лет. Смертную казнь, к слову, о которой твердят в сети, ни одна из этих статей не предусматривает.

Ранее днем 23 мая в аэропорту Минска экстренно посадили самолет Ryanair, следовавший из греческих Афин в столицу Литвы Вильнюс. Причиной стало сообщение о минировании воздушного судна, где в тот момент находились 123 пассажира, не считая экипажа.

Среди них был также основатель Telegram-канала Nexta и главред признанного экстремистским Telegram-канала «Беларусь головного мозга» Роман Протасевич. При проверке документов в минском аэропорту он был задержан.

Летевшие тем же рейсов люди сообщали, что в небо поднимали истребитель. Это нормальная ситуация в случае сообщений о минировании, рассказал первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Белоруссии генерал-майор Андрей Гурцевич.

Его комментарий привели в Telegram-канале Минобороны Белоруссии.

«Получив информацию о наличии в воздушном пространстве нашей страны гражданского воздушного судна с возможным минированием, решением оперативного дежурного Центрального командного пункта дежурные силы по противовоздушной обороне были приведены в готовность № 1. Это делается для того, чтобы оценить обстановку и в дальнейшем принять правильное решение, — пояснил он. — После того, как командир данного гражданского судна принял решение осуществить посадку на запасном аэродроме (Минск-2) и развернул самолет в направлении Минска, было принято решение и поднят в воздух дежурный экипаж МиГ-29 с аэродрома Барановичи».

Гурцкевич сообщил, что после посадки гражданского самолета в аэропорту истребитель отправился на аэродром базирования.

«Военно-воздушные силы и войска ПВО всегда готовы отразить любую угрозу в воздушном пространстве, но при этом всегда готовы оказать помощь любому воздушному судну в случае бедствий либо каких-либо форс-мажорных обстоятельств».

Президент Литвы, куда летел Протасевич, уже потребовал от властей Белоруссии освободить задержанного. Чтобы сообщить это руководству страны, был вызван временный поверенный в делах Белоруссии в Литве.

Внимание правоохранительных к Роману Протасевичу привлекли летом 2020 года — после выборов президента Белоруссии. На них в шестой раз с большим отрывом от конкурентов победил Александр Лукашенко, что многим не понравилось.

Страну сразу охватили беспорядки, которые длились много недель. 11 февраля КГБ Белоруссии что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

Ранее 5-tv.ru писал, что МВД Белоруссии подтвердило задержание основателя Telegram-канала Nexta.