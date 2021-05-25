Шопоголики и скряги: на что тратят деньги разные знаки зодиака?

Почему одни умеют распределять финансы и откладывать на «черный день» даже при скромных доходах, а другие спускают все заработанное на шопинг? Астрологи убеждены, что все дело в том, под каким знаком зодиака родился человек.

Овны

Представителям знака Овна свойственны импульсивные траты. Они легко относятся к деньгам — сколько бы их не было, они все тратят. Поэтому очень часто обнаруживают пустой кошелек задолго до очередной зарплаты.

Есть в этом и положительная сторона — многие Овны умеют грамотно инвестировать. Они не боятся покупать ценные бумаги и акции. Пока другие думают, они просто вкладывают, даже если это последние деньги. И в итоге остаются в выигрыше.

Овнам стоит избегать аукционов и азартных игр, не соблазняться предложением банков на выгодные условия по кредитной карте.

Тельцы

Тельцы — денежный знак, они притягивают к себе финансовый успех. Поэтому рожденные под этим знаком очень ценят роскошь и комфорт. Для них это является проявлением лучшей стороны жизни.

При этом Тельцы умеют отлично экономить — опять же, чтобы контролировать свое благосостояние и приобретать дорогие и качественные вещи. По той же причине представителям этого знака зодиака удается построить отличную карьеру в финансовой сфере.

Тельцам стоит избегать сравнения своей жизни с миллиардерами. Всегда будет кто-то богаче, а вот ценить жизнь нужно здесь и сейчас.

Близнецы

Близнецы — двойственный знак, с чем связано и их отношение к деньгам. Они могут прекрасно распределять бюджет, экономить и инвестировать свободные средства. При этом в любой момент они могут сорваться, совершить бессмысленный шопинг, не получив от этого удовлетворения.

Чтобы больше заработать, подвижным и шустрым представителям знака Близнецы лучше стать самозанятыми. Несколько подработок обеспечат их достаточным количеством свободного времени, средств и разнообразия.

Близнецам стоит избегать кредитов — они слишком соблазнительно манят обманчиво низкими процентами. Но выплачивать все эти средства все равно придется вам.

Раки

Ракам для спокойной жизни нужна стабильность. Поэтому они всегда откладывают деньги, чтобы иметь подушку безопасности на случай непредвиденных ситуаций. Ради того, чтобы заработать, они готовы пойти на многое — терпеть ненавистную работу и отказывать себе в развлечениях.

Раки не всегда понимают, что можно остановиться, подумать о себе и не надрываться из последних сил. Даже скопив приличную сумму, они продолжают вкалывать на работе. Порой от этого страдает их личная жизнь.

Ракам стоит избегать широких жестов. Зачем тратить на других то, что с трудом удалось заработать? Но и думать постоянно только об обогащении нельзя.

Depositphotos / Wavebreakmedia

Львы

У Львов обычно нет проблем ни с заработком, ни с тем, чтобы потратить деньги. Они всегда окружены вниманием, умеют проявлять свои лидерские качества, им хватает сил оставаться в потоке и не терять деньги в бессмысленных инвестициях.

Львы могут добиться очень многого, так что им нет нужды переживать о завтрашнем дне. Мыслей о том, что деньги могут просто кончиться, у них не бывает.

Львам стоит избегать ссор на работе. Излишняя склонность к истерикам и конфликты с коллегами могут лишить их надежного источника дохода.

Девы

Девы продумывают свою жизнь на годы вперед, поэтому в финансовом планет им свойственна осторожность и практичность. Они любят откладывать деньги, копить, и инвестировать. Но из-за этого порой забывают, что иногда можно и потратиться на самих себя.

Девы легко справляются с работой, у них нет проблем с несоблюдением дедлайнов и неграмотным таймингом. Поэтому им часто и вполне заслуженно перепадают премии и поощрительные подарки от начальства.

Девам стоит избегать мыслей, что они недостойны того или иного. И порой устраивать для себя день, наполненный развлечениями, покупками и увеселениями.

Весы

А вот Весы, в отличие от Дев, слишком много себе позволяют. И порой тратят на маленькие радости куда больше, чем стоило бы. В итоге они могут в один день остаться вообще с опустевшим кошельком.

Впрочем, обычно этого не происходит — они отличные работники, хорошо справляются с поставленными задачами и получают заслуженную зарплату.

Весам стоит избегать импульсивных трат и бессмысленных покупок. Стоит несколько раз задать себе вопрос, а нужна ли вам эта вещь? Если будут хоть малейшие сомнения — шопинг стоит отложить.

Скорпионы

Для представителей знака Скорпион деньги — это синоним безопасности и независимости. Они умеют ими распоряжаться, не позволяют себе лишних трат, откладывают на черный день и постоянно ищут способы, как бы подзаработать.

Скорпионы талантливы во многих отраслях, но им отлично подошла бы и карьера финансового аналитика или консультанта. В контроле активов других людей они видят власть и независимость от надоедливого начальства.

Скорпионам стоит избегать зацикливания на деньгах. Главное помнить, что это не самоцель, а именно средство ее достижения.

Стрельцы

Стрельцам очень повезло с планетой-покровителем, пишет Cosmo. Юпитер бережет их от финансовых неудач — даже при безрассудных тратах все обычно заканчивается для них хорошо.

Представителям знака Стрельца нравится много путешествовать, заводить животных и открывать что-то новое. При таких вводных данных им отлично подойдет любая профессия. В том числе и в сфере финансов — они интуитивно знаю, куда стоит инвестировать, а куда — нет.

Стрельцам стоит избегать излишних трат. Они не любят копить, тратят все до последней копейки, и даже в отпуск едут, оплатив отдых с кредитки. Но удача может однажды им изменить, так что стоит научиться откладывать хотя бы немного.

Depositphotos / lyashik

Козероги

Козерогам свойственна осмотрительность и самодисциплина. Поэтому они очень осторожно относятся к деньгам, не позволяют лишних трат, экономят. Это помогает во время экономических кризисов или непредвиденных ситуаций — у них всегда есть финансовая подушка.

Рожденным под этим знаком нравится планировать безбедную старость — они с молодости откладывать деньги с расчетом на пенсию. Да так, что порой забывают жить настоящим днем и наслаждаться жизнью.

Козерогам стоит избегать излишней рачительности — так можно стать скупердяем. Иногда вполне можно позволить себе потратить деньги на ценную и давно желанную вещь.

Водолеи

Водолеи, в отличие от Козерогов, очень щедры. Порой даже чересчур. Они готовы отдать внушительные суммы на благотворительность и помощь нуждающимся. Впрочем, они помнят и о себе, так что совсем без копейки после таких жестов не останутся.

Водолеи часто хорошо зарабатывают, но не чувствуют удовлетворения от жизни. Тут дело не в деньгах, следует проработать свою проблему с психологом и начать радоваться хотя бы мелочам.

Водолеям стоит избегать спонтанных решений и трат. Нужно слушать свою интуицию, а не полагаться голословно на просьбы о помощи. Это поможет избавиться от мошенников в окружении, которым нужны только ваши деньги.

Рыбы

Многие рыбы легко относятся к деньгам, потому что легко их получили. Они не умеют сдерживаться, когда речь заходит о веселье, и много тратят. Так что состояние их кошелька напрямую зависит от настроения и стечения обстоятельств.

Однако если Рыбы недовольны своей работой, то даже высокий заработок будет их только раздражать.

Рыбам стоит избегать беспечности по отношению к деньгам. Если самостоятельно копить не получается, можно посоветоваться с финансовым консультантом или близким другом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, мужчины каких знаков зодиака постоянно изводят своих жен.