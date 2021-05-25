Пугачева перевоплотилась в «Золушку» в платье Юдашкина на юбилее Орбакайте

Дочь Примадонны Кристина Орбакайте 25 мая отпраздновала юбилей — певице исполнилось 50 лет. В социальных сетях весь день звезды поздравляли именинницу, но сама она пока не раскрывала, как и с кем отмечает этот день. Позже муж Аллы Пугачевой Максим Галкин поделился снимком с праздника, на котором появилась звездная мама артистки.

«На дне рождения Кристины Орбакайте Алла в платье от Юдашкина и сам Валентин», — подписал кадр Галкин.

Instagram @maxgalkinru

На фото Алла Пугачева стоит рядом с модельером в платье оттенка нюд с длинной пышной юбкой из фатина. Его украшает серебристый пояс с пристегнутой дамской сумочкой в тон, а лиф и верх юбки осыпаны цветами. На ногах у певицы серебристые туфли-лодочки.

Поклонники оценили наряд и принялись хвалить — артистку за роскошный облик в ее годы, а Юдашкина за талант и мастерство.

«Просто волшебное платье, как в сказке про Золушку!»

«Туфельки как у принцессы»;

«Платье — шедевр!» — писали фанаты.

Не все, впрочем, нашли образ удачным. Некоторые отмечали, что наряд достаточно вульгарен и упрощает эффектную внешность дивы.

«Цыганский табор, пардон»;

«А-ля совок»;

«Такой грубый ремень на воздушном платье», — находили изъяны критики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Аллу Пугачеву не позвал на свое 30-летие внук.