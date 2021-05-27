От студии Костюшкина до офиса: Маршрут передвижения Элджея до задержания за пьяную езду попал на видео

В распоряжении 5-tv.ru оказалось эксклюзивное видео, на котором запечатлен маршрут передвижения Элджея на BMW по Москве до задержания, предположительно, за пьяную езду.

Как стало известно 5-tv.ru, сначала Алексей Узенюк (настоящее имя музыканта) заезжал на студию звукозаписи Стаса Костюшкина, где провел примерно 3,5 часа. После он поехал в закрытый бизнес-парк на улице Вятская, где, возможно, у супруга Насти Ивлеевой находится офис. Оттуда артист выехал после полуночи. По дороге Элджея остановили правоохранительные органы.

Звезде предложили пройти тест на алкоголь, так как внешние признаки опьянения у него присутствовали. Он отказался, а после не захотел расставаться ни с любимым авто, ни с правами.

Согласно неподтвержденным данным, вместе с женой Настей Ивлеевой он даже хотел откупиться от полицейских, но не вышло.