«Скажи это Путину»: поляки высмеяли заявление Дуды о «ненормальной» России

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Алексей Хитров
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Главе государства недостойно выступать в роли «дешевого пропагандиста», написали читатели польского издания.

«Скажи это Путину»: поляки высмеяли заявление Дуды о «ненормальной» России

Фото: www.globallookpress.com / Erin Schaff

Читатели польского издания Interia высмеяли слова президента страны Анджея Дуды о «ненормальной» России, предложив ему высказать это лично президенту России Владимиру Путину.

«Пусть Путин знает, какой сильной державой стала соседняя Польша. Что, смелости не хватает? Тоже мне герой»;

«Выступать в роли дешевого пропагандиста для президента недостойно. К сожалению, в данном случае он выглядит именно так», — приводит комментарии поляков URA.RU.

Некоторые называют президента вредителем и пишут, что оскорблять сильного соседа — невероятная глупость.

«Насколько я помню, в 2008 году янки и израильские советники памперсы от страха в Грузии растеряли, когда услышали, что русские идут. О военной технике из вежливости не скажу»;

«Дуда, не связывайся с русскими, они тебе еще покажут, на что способны. Вы будете сожалеть»;

«Думаю, он загнал себя в словесные атаки и неконтролируемую антироссийскую клевету, и особенно в адрес самого Путина. Это дорого ему обойдется. Посеять ненависть, подстрекать к авантюрам — это плохо», — предупреждают читатели.

Третьи обвиняют президента в преднамеренном искажении фактов с целью очернить Россию.

«Стыдно слушать такие высказывания, ведь кто здесь агрессор, как не западные страны во главе с Польшей»;

«Это действительно польский президент? Люди! Кто его выбрал? Он же не знает истории! Ведь именно Грузия была агрессором, а не Россия! Весь мир это знает, только имеющий украинские корни Дуда не знает», — указывают читатели издания.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, глава Польши Анджей Дуда в своем выступлении в ходе визита в Грузию заявил, что Россия является «ненормальной страной» и «страной-агрессором». Это заявление вице-спикер Госдумы Ирина Яровая назвала «аморальным перед собственным народом, спасенным советским солдатом».

В Кремле также отреагировали на слова польского лидера: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ненависть к России застилает глаза некоторым польским политикам и не дает им «возможности проявлять политическую мудрость».

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