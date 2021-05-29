«Ударил кулаком по лицу»: Милану Тюльпанову избили в Петербурге

Телеведущая Милана Тюльпанова в разделе сторис на своей странице в Instagram рассказала о том, что ее избили, причем не кто-нибудь, а бывший ухажер Евгений Чуприно. Знаменитость намерена обратиться в полицию.

«40 минут назад к моему дому приезжал мой бывший молодой человек, он приезжал с целью поговорить, я вышла, он меня ударил кулаком по лицу, насильственным путем затащил к себе в машину, отобрал мой телефон, не давал мне выйти, держал мою голову между двумя передними сидениями и заставлял меня говорить, что я его люблю и выйду за него замуж. Пока я это не сказала, он меня не отпустил», — сказала Тюльпанова и показала свое лицо после случившегося.

Телеведущая также показала фото своего заявление, которое она написала в правоохранительных органах и добавила, что молодой человек должен понести справедливое наказание за свой поступок.