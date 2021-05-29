«Люди с другой планеты»: Вдова Табакова об обвинениях мужа в домогательствах

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Карина Бернтгольц
Эксклюзив 1 029

Ранее шокирующее заявление, порицающее знаменитого режиссера, сделала Елена Антоненко.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев, Genrietta Peryan; 5-tv.ru

Вдова Олега Табакова Марина Зудина прокомментировала обвинения в адрес прославленного режиссера в домогательствах. Ранее с шокирующим заявлением выступила актриса Елена Антоненко. В интервью KP.RU она сообщила, что при поступлении в МХАТ знаменитость предлагал ей обнажить грудь, пообещав при этом, что «ничего делать не будет».

«Те, кто от него зависел и хотел сделать карьеру, были согласны на многое. Если не делали по его, он мог сломать карьеру», — возмутилась Антоненко, добавив, что именно такая судьба и постигла ее однокурсницу Олю Т. В результате Табаков якобы ее отчислил.

Впрочем, Зудина убеждена: все обвинения в адрес ее мужа — клевета.

«Бред какой-то. Я даже не знаю, кто такая Елена Антоненко. Люди с другой планеты. Я даже не обсуждаю», — заявила вдова Табакова в интервью 5-tv.ru.

К слову, намеки на то, что якобы Табаков мог домогаться до девушек поступают не первый раз. Ранее Елена Проклова сообщила о пережитом в юности харассменте, и многие ее коллеги почему-то решили, что звезда имела в виду Табакова. Причем выводы абсолютно ни на чем не основаны. 

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