Ножом в сердце: таксист убил мужчину на юго-востоке Москвы

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Карина Бернтгольц
Эксклюзив 1 016

Злоумышленник пытался скрыться с места происшествия.

Ножом в сердце: таксист убил мужчину на юго-востоке Москвы

Фото: 5-tv.ru

Жестокое убийство произошло на юго-востоке Москвы. Прямо посреди возле дома 41 на Покровской улице дороги таксист ударил, предположительно,  другого водителя прямо ножом в сердце. Тот скончался от полученной травмы. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. 

После злоумышленник сразу запрыгнул в авто и пытался скрыться с места происшествия. Его задержали на парковке. 

Что стало причиной конфликта, неизвестно. Подробности устанавливаются. 

Ножом в сердце: таксист убил мужчину на юго-востоке Москвы

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5-tv.ru

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5-tv.ru

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