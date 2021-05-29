Ножом в сердце: таксист убил мужчину на юго-востоке Москвы

Жестокое убийство произошло на юго-востоке Москвы. Прямо посреди возле дома 41 на Покровской улице дороги таксист ударил, предположительно, другого водителя прямо ножом в сердце. Тот скончался от полученной травмы. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

После злоумышленник сразу запрыгнул в авто и пытался скрыться с места происшествия. Его задержали на парковке.

Что стало причиной конфликта, неизвестно. Подробности устанавливаются.