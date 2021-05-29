Ножом в сердце: таксист убил мужчину на юго-востоке Москвы
| Карина Бернтгольц Происшествия Эксклюзив 1 016
Злоумышленник пытался скрыться с места происшествия.
Фото: 5-tv.ru
Жестокое убийство произошло на юго-востоке Москвы. Прямо посреди возле дома 41 на Покровской улице дороги таксист ударил, предположительно, другого водителя прямо ножом в сердце. Тот скончался от полученной травмы. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.
После злоумышленник сразу запрыгнул в авто и пытался скрыться с места происшествия. Его задержали на парковке.
Что стало причиной конфликта, неизвестно. Подробности устанавливаются.
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