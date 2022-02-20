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Онколог рассказал, из-за какой ошибки здоровый человек может заболеть раком

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук 4 777

Хирург Иван Карасев назвал причины острого истощения организма, которое является первым шагом к опасному недугу.

Онколог рассказал, из-за какой ошибки здоровый человек может заболеть раком

Фото: Depositphotos / ArturVerkhovetskiy

Одна из причин онкологических заболеваний — острое физическое и эмоциональное истощение. К нему приводит неумение человека адекватно регулировать время работы и сна, а также питание и физическую активность, уверен врач-онколог и хирург Иван Карасев.

Как отметил эксперт, организму необходимо высыпаться (восемь часов в сутки), регулярно получать полезные вещества из разнообразной и сбалансированной пищи, а также двигаться — проходить хотя бы десять тысяч шагов в день, желательно, на свежем воздухе. Нарушение режима — роковая ошибка, которая может привести к серьезным сбоям в работе жизненно-важных систем.

«Есть несколько эффективных правил для восстановления. Первое — выходные не время для работы. Многие недооценивают это правило и считают, что выполнение мелких задач не отнимает их выходные. Будучи головой в работе, вы по-прежнему не отдыхаете. Даже, лежа без движения, вы не сможете отдохнуть», — цитирует Карасева «Российская газета».

Что касается выходных, отсыпаться в эти дни за всю неделю врач не рекомендует. Увеличить время сна можно, но не более чем на один-два часа. Питание в субботу и воскресенье должно быть таким же умеренным, как и в остальное время. Побаловать себя десертом можно, но в разумных количествах. Не перегружайте себя бытовыми хлопотами, отведите им пару часов, не более: качественный отдых — залог вашего здоровья.

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