Видео из квартиры в Щелково, где были найдены тела семейной пары и детей

|
Виктория Андреева
1 111

По версии следствия, женщину и несовершеннолетних зарезал глава семейства. Что произошло с ним самим — пока неизвестно.

Фото, видео: Depositphotos / BrianAJackson; СК РФ

Изуродованные тела женщины, двоих несовершеннолетних детей, а также труп мужчины обнаружили правоохранители в одной из квартир подмосковного Щелково. Следователи поделились кадрами осмотра места происшествия.

По официальной информации, трагедия произошла в доме № 2 в Богороском микрорайоне. 40-летняя женщина и 42-летний мужчина приходились друг другу супругами, а 17-летняя и 11-летняя девочки были их общими детьми. По версии следствия, в данном случае имеет место кровавая расправа.

Предположительно, глава семейства в пылу страсти нанес супруге и детям многочисленные ножевые ранения. Он не стал избавляться от трупов, а прожил с ними по меньшей мере несколько недель — тела покойных уже начали гнить. Считается, что вскоре после случившегося мужчина наложил на себя руки.

Как отметила представитель ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий, никаких следов насильственной смерти на теле главы семейства найдено не было. 

Фото, видео: СК РФ

Версия о том, что жертвы могли пострадать от рук неизвестных злоумышленников, практически исключается — квартира располагалась на десятом этаже, а дверь была закрыта на замок изнутри. 

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Назначено проведение судебно-медицинской и молекулярно-генетической экспертиз. Планируется проведение посмертной психолого-психиатрической экспертизы. Обстоятельства ЧП выясняются.

Ранее 5-tv.ru рассказал о жуткой стрельбе в Екатеринбурге, которая закончилась экстренной госпитализацией ребенка.

Видео из квартиры в Щелково, где были найдены тела семейной пары и детей

1/2

Соцсети

2/2

Соцсети

+16° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
73.59
0.13 89.67
0.01
Как узнать имя будущего мужа по дате рождения

Последние новости

14:46
Организм убивает сам себя: почему обычные раны и переломы приводят к смерти?
14:39
ОНФ запустил акцию «Мечтают Все» ко Дню защиты детей
14:30
Найдены предполагаемые останки погибшей звезды сериала «Тарзан» Джозефа Лара
14:23
Не отходя от грядок: в Ленобласти открылись пункты вакцинации для дачников
14:23
Гендиректор ИД «Алтапресс» обвинил «Синдикат-100» в политизированности
14:16
«Не было ревности»: Алексей Кравченко объяснил, почему не общается с братьями

Сейчас читают

«Королевы не бывают пьяны»: Миро раскритиковала Бузову за выходку в Волгограде
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 мая, для всех знаков зодиака
Собчак отреагировала на выходку Бузовой во время концерта в Волгограде
Ребенок — двоечник? Виноват Моргенштерн! — Жорин о скандале с песнями рэпера

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Международная реакция на послание Путина ФС 2021
Пандемия, пособия и будущее России: основные тезисы послания Путина Федеральному собранию
2021: Встречаем год Белого Металлического Быка правильно
Гороскоп на 2021 год для всех знаков зодиака