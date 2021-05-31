Видео из квартиры в Щелково, где были найдены тела семейной пары и детей

Изуродованные тела женщины, двоих несовершеннолетних детей, а также труп мужчины обнаружили правоохранители в одной из квартир подмосковного Щелково. Следователи поделились кадрами осмотра места происшествия.

По официальной информации, трагедия произошла в доме № 2 в Богороском микрорайоне. 40-летняя женщина и 42-летний мужчина приходились друг другу супругами, а 17-летняя и 11-летняя девочки были их общими детьми. По версии следствия, в данном случае имеет место кровавая расправа.

Предположительно, глава семейства в пылу страсти нанес супруге и детям многочисленные ножевые ранения. Он не стал избавляться от трупов, а прожил с ними по меньшей мере несколько недель — тела покойных уже начали гнить. Считается, что вскоре после случившегося мужчина наложил на себя руки.

Как отметила представитель ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий, никаких следов насильственной смерти на теле главы семейства найдено не было.

Фото, видео: СК РФ

Версия о том, что жертвы могли пострадать от рук неизвестных злоумышленников, практически исключается — квартира располагалась на десятом этаже, а дверь была закрыта на замок изнутри.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Назначено проведение судебно-медицинской и молекулярно-генетической экспертиз. Планируется проведение посмертной психолого-психиатрической экспертизы. Обстоятельства ЧП выясняются.

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