Сын Лукашенко украл себе все внимание на встрече отца с Путиным

Коля Лукашенко снова стал объектом для бурного обсуждения. Его присутствию на неформальной встрече лидеров России и Белоруссии посвящено множество комментариев в социальных сетях, пишет портал Woman.ru.

По данным издания, миллионы девушек любовалась своим «крашем», пока весь мир интересовался, как пройдет встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Повзрослевший Николай не в первый раз приковывает внимание женской публики. 16-летний юноша постоянно сопровождает отца на значимых для страны встречах и международных мероприятиях. Каждый раз появляясь на публике, сын президента Белоруссии становится объектом для обсуждения. Под фотографиями молодого человека в социальных сетях девушки активно признаются Коле в любви.

Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко — в сети опубликовали возможное фото

Сын Александра Лукашенко привлекает поклонниц не только приятной внешностью, но и своей многогранностью. Молодой человек великолепно играет в хоккей и катается на лыжах. Юноша активно ведет социальные сети, особенно TikTok.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин предложил Лукашенко искупаться в Черном море во время встречи в Сочи.