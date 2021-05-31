Отказали ноги? Стал известен диагноз и причина госпитализации Марины Федункив

У комедийной актрисы, звезды шоу Comedy Woman Марины Федункив перенапряжены коленные мениски, из-за чего ее госпитализировали и прооперировали. Об этом сообщил ее помощник Игорь Ковалев.

«Марина перенесла плановую операцию. Ничего у нее не отказывает, ни руки, ни ноги. Через две недели она уже сможет ходить, танцевать. Но, как и любому человеку, ей нужен восстановительный период», — передает слова Ковалева News.ru.

Днем ранее в некоторых СМИ прошла информация о том, что 49-летняя Федункив была доставлена в больницу, где перенесла операцию. Сообщалось, что у актрисы якобы «отказывают ноги», и передвигаться она может только на костылях.

Ранее Марина Федункив поделилась грустной историей о своей первой любви. Актриса призналась, что хранит о ней самые теплые воспоминания и даже иногда видит молодого человека во сне.

Как сообщал 5-tv.ru, футболист Александр Кокорин встревожил своих подписчиков в Instagram снимком из больничной палаты. Оказалось, что 30-летний спортсмен лег в клинику пластической хирургии, где ему сделали септопластику — исправление носовой перегородки.