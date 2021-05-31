Садальский показал, как выглядит могила Виктюка во Львове

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Алексей Хитров
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Знаменитый режиссер завещал похоронить себя в городе, где родился в 1936 году.

Фото, видео: www.globallookpress / Komsomolskaya Pravda; Instagram @stassadal

Актер и шоумен Станислав Садальский показал, как выглядит захоронение известного советского и российского театрального режиссера Романа Виктюка в украинском Львове. На своей странице в Instagram он опубликовал фото, на котором у могилы режиссера стоит другая знаменитость — украинский актер Андрей Данилко, известный комедийным образом Верки Сердючки.

«Андрей Данилко, приезжая в Львов, перед концертом обязательно посещает три могилы: Романа Виктюка, которого, согласно завещанию, похоронили во Львове, <…> Ивана Франко (украинский писатель и ученый — Прим. ред.) и композитора Владимира Ивасюка, написавшего „Червону руту“ для Софии Ротару», — прокомментировал снимок Садальский.

Instagram @stassadal

Прославленный постановщик скончался в ноябре прошлого года в возрасте 84 лет от инсульта. Незадолго до смерти он был госпитализирован в тяжелом состоянии с коронавирусной инфекцией. Тогда же стало известно о том, что народного артиста России и Украины похоронят в семейном склепе в родном для него Львове.

После смерти Виктюка в украинском сегменте соцсетей разгорелась большая дискуссия: радикально настроенные пользователи начали публиковать посты о том, что гражданам Незалежной не стоит устраивать всенародный плач по знаменитости.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в апреле стало известно о серьезной болезни украинского юмориста и певца Андрея Данилко — у него диагностировали нарушения сна. Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в свою очередь сообщил о тяжелой депрессии Данилко, овладевшей им после запрета его концертов в России.

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