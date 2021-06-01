Тимати рассказал об отношениях с победительницей «Холостяка»

Победительницей очередного сезона шоу «Холостяк» стала 23-летняя Катя Сафарова. Студентка из Барселоны покорила главного героя — рэпера Тимати — буквально с первых минут знакомства. На своей странице в Instagram артист признался, что по ходу проекта он уже знал, к кому лежит душа. Но, если бы Тимати не сохранял интригу, то шоу бы не получилось. Новый пост в социальной сети музыкант полностью посвятил Сафаровой и их отношениям.

«Катя настоящая на все сто и один процент. Говорит ровно то, что думает, делает так, как чувствует, и живет сегодня, здесь и сейчас. Ни разу не позволила себе негативных высказываний в чей-то адрес, ни в ходе проекта, ни за его пределами. И если и была чем-то расстроена (например, моим поведением), то говорила это сразу в лоб», — отметил Тимати.

Особенно сильно в Сафаровой музыканта зацепило «отсутствие багажа драмы». По словам артиста, девушка с легкостью отпускает прошлое и видит во всем только позитивные стороны.

«Многие пишут про „европейскую ментальность“, но, наверное, можно переехать из угрюмого тяжелого места, подзагореть, переодеться сменив друзей и прическу, но по жизни так и остаться, угрюмым и тяжелым человеком из этого самого места», — сказала Тимати.

Свой пост про девушку, которой в итоге досталось кольцо за 300 тысяч долларов, Тимати увенчал множеством комплиментов и теплых слов.

«Мне очень с тобой повезло», — написал рэпер.

В последней серии проекта за сердце Тимати боролись две девушки: Екатерина Сафарова и Алиса Грабова. Последнюю музыкант отправил домой из-за того, что она стала для него ребусом, который в конечном итоге он решил не разгадывать. Девушка создавала впечатление идеального человека, а таких, по мнению артиста, просто не существует.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как сложилась судьба победительниц шоу «Холостяк».